Vista la sua stazza e il suo peso di appena 450 grammi, probabilmente il rapace lo aveva scambiato per una possibile preda e lo ha afferrato ma quando si è accorto che era un cucciolo di cane lo ha lasciato cadere a mezz'aria col rischio di ucciderlo. Nonostante l'incredibile disavventura, il piccolo Tony, così come è stato ribattezzato il cucciolo, si è salvato dalla tremenda caduta e ha riportato solo ferite lievi. È accaduto ad Austin, nello stato del Texas, in Usa, dove l'intera scena è stata notata da un gruppo di lavoratori edili allertati dai guaiti dell'animale. Quando lo hanno soccorso e trasportato dal veterinario credevano avesse gravi ferite, invece il piccolo, un esemplare di Chihuahua, non aveva ossa rotte né ferite gravi ma solo diversi graffi ed escoriazioni sulla pelle dovuti a becco e artigli del falco.

A raccontare la storia ai media locali è stato l'Austin Animal Center che si è preso cura del cucciolo accudendolo e curandolo per alcune settimane prima di darlo in adozione ad un allevatore del posto. "Lo abbiamo iniziato a chiamare anche Miracle Puppy perché è un miracolo che non solo sia sopravvissuto ma che le ferite sulla sua testa e sul petto siano lievi" hanno spiegato dal rifugio. L'Austin Animal Center ha approfittato dell'episodio per ricordare ai proprietari di proteggere i loro piccoli animali da altri animali selvatici in quanto alcuni si essi come falchi, gufi e coyote predano piccoli animali e potrebbero scambiarli per le loro prede abituali.