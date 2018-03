Si voleva liberare di alcuni cuccioli nati da poco e di cui non riteneva di doversi prendere cura e così un anziano ha pensato di prendere i cani, chiuderli in una scatola di cartone, e gettarli in un fiume. Arriva dalla Sicilia il gesto crudele di un pensionato di settanta anni di Monterosso Almo, che appunto ha abbandonato cinque cuccioli di cane di razza maremmana lanciandoli da un ponticello sul letto del fiume Irminio, in contrada Piano del Conte. Fortunatamente i cani sono stati salvati dai carabinieri della stazione di Giarratana, nel Ragusano, che li hanno trovati in circa mezzo metro d’acqua, bagnati e infreddoliti, ma ancora vivi.

Il pensionato incastrato dalle telecamere della zona – L'autore del gesto è stato identificato grazie anche alla visione dei filmati di alcuni sistemi di videosorveglianza presenti nella zona ed è stato denunciato in stato di libertà per abbandono di animali. I cinque cuccioli, dopo essere stati messi in salvo, sono stati affidati ai volontari di una associazione specializzata. Sulla pagina Facebook “Adotta un cane” sono state pubblicate le foto dei piccoli, al momento del ritrovamento in acqua e quelle dopo il salvataggio. Fortunatamente tutti i cani sono stati adottati nel giro di pochi giorni.