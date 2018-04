Come vi stiamo raccontando, lo stallo nella formazione del nuovo governo è determinato soprattutto dal veto del MoVimento 5 Stelle sulla figura di Silvio Berlusconi, con il quale per la stragrande maggioranza degli esponenti grillini non ci sono le condizioni minime per impostare un percorso comune di governo. Una posizione che non è stata scalfita nemmeno dagli appelli e dal lavoro sottotraccia di Matteo Salvini e Giorgia Meloni, i quali continuano a considerare imprescindibile la presenza del Cavaliere all'interno del campo di centrodestra.

Poche ore fa, a conferma della nettezza della posizione del MoVimento, è arrivata anche la presa di posizione di Nicola Morra, quotato senatore ala seconda legislatura, che ha commentato duramente le parole pronunciate da Silvio Berlusconi nel corso del suo tour elettorale in Molise (dove la prossima settimana è in programma il voto per le elezioni Regionali). Il leader di Forza Italia, parlando di un governo Lega – M5s, aveva disegnato uno scenario cupo: "Provocherebbe la fuga d’imprese, la fuga di capitali, la fuga dei fondi di investimenti e quindi un disastro nei mercati azionari. L’Europa ci isolerebbe completamente, banche che fallirebbero e quindi ci sarebbe per l’Italia un destino assolutamente da scongiurare".

Considerazioni commentate duramente dal senatore Morra, secondo cui si tratta di "parole che denotano l'obnubilamento -modo garbato per intendere rincoglionimento- di chi le ha pronunciate". Da qui, l'invito agli elettori molisani: "Vi prego, spazziamoli via".