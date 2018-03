Era uscita di casa con la mamma per quella che doveva essere una giornata di compere in giro per negozi , ma proprio in uno di questi qualcosa è andato storto e la passeggiata si è trasformata in tragedia. La bambina di 2 anni morta dopo essere stata improvvisamente colpita da un grosso specchio che si è staccato dalla parete all'interno di un negozio di scarpe dove stava comprando del scarpine. Il dramma poco dopo le 8 di sera in un negozio di Riverdale, nello Stato della Georgia, negli Stati Uniti. La vittima è la piccola Ifrah Siddique che è stata immediatamente soccorsa e trasportata al Southern Regional Medical Center di Riverdale, ma è morta poco dopo per le gravi ferite riportate nell'incidente.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti da parte della polizia locale, la bambina stava provando le scarpe quando un lungo specchio è caduto dal muro e l'ha colpita in pieno davanti agli occhi inorriditi della madre che invece è rimasta incolume. "Abbiamo sentito lo schianto e la mamma che urlava. Tutti si sono affollati intorno alla porta e abbiamo capito che era una tragedia. È devastante pensare che la mamma era entrata per fare compere alla figlia ma è uscita senza più la piccola" hanno raccontato alcuni negozianti della zona"

Si è trattato di un impatto devastante per la piccola che è stata colpita in testa e si è accasciata al suolo senza più riprendere conoscenza. Nonostante i numerosi tentativi di rianimarla sia sul posto sia in ambulanza, i medici hanno dovuto dichiarare il suo decesso al pronto soccorso. Un dolore enorme per la famiglie della bimba che ora chiede vengano accertati i motivi che hanno permesso allo specchio di cadere