in foto: immagine d’archivio

Dramma nelle campagne aretine. Roberto Serrotti, 73enne di Castel San Niccolò, è morto dopo essere caduto dal trattore. L’anziana vittima è lo zio del calciatore dell'Arezzo Matteo Serrotti che nelle ore dell'incidente si trovava a Chiavari in attesa di giocare la sfida di campionato contro l'Entella. Come riporta La Nazione, l’incidente è avvenuto ieri intorno alle 13 in un podere in località Terzelli, a Strada in Casentino, dove Serrotti aveva vissuto da giovane prima di trasferirsi a Firenze, dove lavorava per una ditta di asfalti. Ora in pensione, era tornato nel posto dove era cresciuto, occupandosi delle piantagioni di ulivo, ma la sua passione per la campagna gli è stata fatale.

Secondo le ricostruzioni, il pensionato stava lavorando con il trattore un suo terreno. Era sul ciglio di un terrazzamento quando è precipitato, facendo un volo di circa 3 metri. Anche il mezzo agricolo è finito giù, travolgendolo e ferendolo gravemente ad una gamba, al volto e al torace.

A scoprire la tragedia è stata la moglie: probabilmente non vedendolo rientrare a tarda mattinata si è preoccupata e lo ha raggiunto nel campo dove lavorava. Immediata la chiamata al 118: sul posto è arrivata l’ambulanza per la stabilizzazione dell’uomo e per le prime manovre di soccorso. I sanitari, data la gravità delle ferite riportate, hanno deciso di allertare Pegaso. Ma tutto è stato vano: il 73enne è spirato a bordo dell’elisoccorso verso Careggi. La comunità di Castel San Niccolò è ancora sotto choc. Serrotti lascia la compagna e 5 fratelli.