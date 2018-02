Incidente mortale questa mattina, giovedì 15 febbraio, intorno alle 10 sulla Statale 14 in località Levanda, tra Concordia e Portogruaro, in provincia di Venezia. Due auto, una Fiat 600 blu ed una Mercedes Classe E di colore grigio e di grossa cilindrata, si sono scontrate, per cause ancora in via di accertamento, coinvolgendo nell'impatto anche un tir. Il bilancio è due morti, moglie e marito che erano a bordo di una delle vetture protagoniste dello schianto, Sante Dazzan, 72 anni, e la coniuge Luisa Vianello, 68enne, che sarebbero residenti in zona, e un ferito grave. Trasportato all'ospedale All'Angelo di Mestre a bordo dell'elisoccorso di Treviso Emergenza, si trova nel reparto di terapia intensiva e le sue condizioni sono definite "critiche" dai medici.

I vigili del fuoco di Portogruaro, giunti immediatamente sul luogo dell'incidente, hanno estratto i corpi delle due vittime che erano rimasti incastrati nelle lamiere con cesoie e divaricatori idraulici. Per loro non c'è stato nulla da fare: le ferite riportate erano troppo profonde e i sanitari non hanno potuto far altro che decretarne il decesso. Proseguono intanto le indagini per cercare di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Per eseguire i rilievi di legge la strada statale è stata chiusa al traffico con inevitabili le ripercussioni alla viabilità e con la circolazione gravemente compromessa.