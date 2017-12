Tragedia a Sacile, in provincia di Pordenone. Una ragazza di 17 anni, Debora Andrea Olaru, è morta dopo essere caduta in bagno e aver sbattuto la testa contro il pavimento. Inutile si è rivelata la corsa all'ospedale civile della città friulana: quando è arrivata col 118 al pronto soccorso i sanitari non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. È successo nel pomeriggio di ieri, lunedì 11 dicembre, ma la notizia è stata diffusa solo poche ore fa. Stando a quanto si apprende, l'adolescente si trovava da sola a casa quando si è verificato l'incidente. Il padre era al lavoro, mentre la padre era a colloquio con i suoi insegnanti del liceo Pujati.

Una volta rincasati, hanno scoperto il corpo della figlia in bagno privo di sensi e hanno allertato i soccorsi. Ma le ferite riportate alla testa sono risultate troppo profonde. E mentre tutta la comunità di Sacile, e soprattutto i compagni di classe di Debora sono sotto choc per quanto successo, è stata disposta anche l'autopsia perché non si esclude che la ragazza, da tutti ricordata come una studentessa modello, sia stata colpita da un malore.