Incidente mortale a Zoppola, in provincia di Pordenone, sulla Cimpello Sequals sulla regionale 177. È successo questa mattina, mercoledì 10 gennaio, poco prima delle 7. Un'auto si è schiantata frontalmente contro un furgone, per cause ancora in via di accertamento, e il bilancio al momento è di un morto e quattro feriti, di cui uno in condizioni critiche. La vittima, di cui non si conoscono ancora le generalità, sarebbe un uomo di 38 anni, Gliano Canderan, imprenditore, nato a Spilimbergo e residente a Maniago, che si trovava alla guida della vettura: dopo lo scontro, è rimasto incastrato tra le lamiere della vettura, ma quando i soccorsi sono giunti sul luogo del disastro non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso. Le ferite riportate erano troppo profonde ed è morto sul colpo.

Sul van, invece, viaggiavano anche tre passeggeri, oltre al conducente, tra i i quali uno in particolare desta preoccupazioni, ed è stato trasferito in codice giallo all'ospedale della città friulana. Gli altri, invece, hanno riportato lesioni minori. Altre due automobili sono rimaste coinvolte nello stesso incidente, ma i due conducenti hanno rifiutato le cure presso il nosocomio di Pordenone. Sulla sr177, oltre al personale sanitario inviato sul posto dalla centrale operativa del Sores di Palmanova, anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi incidentati e per la bonifica della carreggiata. La strada è rimasta chiusa per consentire le operazioni di soccorso e il traffico ha subito notevoli rallentamenti. Auto e furgone sono stati posti sotto sequestro: toccherà ora agli inquirenti fare luce sulla dinamica di quanto successo.