La campagna vaccinale prosegue a un ritmo pressoché invariato rispetto alla settimana precedente, ma con una differenza sostanziale: la grandissima maggioranza delle somministrazioni riguarda ora le seconde dosi. Le prime dosi inoculate nella settimana dal 4 al 10 luglio sono state pochissime, sotto il milione totale. Nel complesso le vaccinazioni effettuate sono state poco meno di 3,7 milioni, con una media di 528mila inoculazioni al giorno. Per quanto riguarda le fasce d’età, non ci sono grossi cambiamenti rispetto alle settimane precedenti: rallentano le somministrazioni agli under 40 (proprio perché ricevono meno seconde dosi delle categorie più avanti con gli anni), mentre avanzano 40enni, 50enni e 60enni. Scendono, invece, le vaccinazioni tra gli over 70.

Le vaccinazioni dal 4 al 10 luglio: netto aumento seconde dosi

Dal 4 al 10 luglio le vaccinazioni totali sono state 3.698.277, di cui 901.399 prime dosi e 2.796.878 richiami. La media giornaliera di somministrazioni si attesta a quota 528mila, contro le 529mila della settimana precedente. Andando a guardare le somministrazioni per fascia d’età si nota come in tutte le categoria crollino le prime dosi, mentre aumentano per tutti le seconde dosi. Vediamo i dati per età della settimana dal 4 al 10 luglio:

Over 90: 6.340 totali – 1.296 prima dose – 5.044 seconda dose

80-89 anni: 27.668 totali – 4.896 prima dose – 22.772 seconda dose

70-79 anni: 516.859 totali – 18.038 prima dose – 498.821 seconda dose

60-69 anni: 473.062 totali – 37.237 prima dose – 435.825 seconda dose

50-59 anni: 911.241 totali – 76.530 prima dose – 834.711 seconda dose

40-49 anni: 703.170 totali – 159.356 prima dose – 543.814 seconda dose

30-39 anni: 376.520 totali – 187.904 prima dose – 188.616 seconda dose

20-29 anni: 435.940 totali – 283.841 prima dose – 152.099 seconda dose

12-19 anni: 247.477 totali – 132.301 prima dose – 115.176 seconda dose

Le vaccinazioni per fascia d’età

Nell’ultima settimana continuano a scendere – come accade ormai da oltre due mesi – le vaccinazioni negli over 90, così come prosegue la discesa per gli 80enni. Si inverte il trend, dopo tre settimane consecutive, per i 70enni: cala il numero di dosi somministrate in questa fascia d’età. In rialzo, invece, le vaccinazioni di 60enni, 50enni e 40enni. È proprio quella dei 50enni, così come avviene da tempo, ia fascia d’età che riceve più somministrazioni in questa settimana. Si inverte, poi, il trend per i più giovani. Da una parte ci sono i 30enni che proseguono nel calo di vaccinazioni, dall’altra dopo settimane di incrementi scende anche il numero di 20enni e di giovani tra i 12 e i 19 anni che ricevono la prima o la seconda dose del vaccino anti-Covid.