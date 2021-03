Domani, giovedì 25 marzo, i leader dell'Unione europea si riuniranno in videoconferenza per fare il punto della situazione su vari temi, a partire dall'andamento della campagna vaccinale contro il coronavirus. Il Consiglio europeo durerà fino a venerdì 26 marzo e sarà anche l'occasione per discutere anche delle relazioni transatlantiche con gli Stati Uniti, della trasformazione digitale e della situazione nel Mediterraneo orientale. "La nostra priorità è quella di velocizzare la campagna vaccinale in tutta Europa. Per raggiungere questo obiettivo, dobbiamo intensificare i lavori per rafforzare la capacità produttiva dei vaccini, aumentare la distribuzione, assicurare più trasparenza e prevedibilità rispetto alle forniture", ha scritto nella sua lettera di invito il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, sottolineando che si parlerà anche dei certificati Covid e della dimensione internazionale.

In cima all'agenda, quindi, ci sarà il tema dei vaccini anti-Covid. In tutta Europa le campagne vaccinali sono proseguite a singhiozzi, tra tagli alle forniture e ritardi nelle consegne da parte delle case farmaceutiche. Per questa ragione nei giorni scorsi si è parlato della possibilità, per l'Unione europea, di bloccare l'export dei vaccini prodotti da quelle aziende che non rispettano i contratti stretti con Bruxelles. In primis, quindi, AstraZeneca che ha consegnato solo parte delle dosi stabilite per il primo trimestre.

Ma, come anticipato, i vaccini e la risposta dell'Unione alla pandemia di coronavirus non sono le uniche questioni che verranno discusse. Un altro punto fondamentale dei prossimi due giorni di riunioni saranno i rapporti con gli Stati Uniti. "Mi fa molto piacere poter dare il benvenuto virtuale al presidente Biden giovedì sera, che condividerà con noi la sua posizione rispetto alla nostra cooperazione futura", ha proseguito Michel. Sono passati 20 anni dall'ultima volta in cui un presidente degli Stati Uniti aveva partecipato a un Consiglio europeo: era il 2001 e alla Casa Bianca c'era George W. Bush.

"Rispetto alle questioni internazionali vogliamo difendere i nostri interessi, sostenere i nostri valori e contribuire attivamente a definire il futuro globale. La nostra unità è precondizione ad affermare la nostra influenza", ha proseguito Michel, aggiungendo di aver intenzione di condividere durante il vertice il contenuto delle sue ultime conversazioni con il presidente russo, Vladimir Putin. Si parlerà anche di quanto sta accadendo nel Mediterraneo orientale, specialmente per quanto riguarda le relazioni con la Turchia, della transizione digitale e del mercato unico.