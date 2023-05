Ultima Generazione, il ministro dell’Ambiente dice che non ne condivide il metodo ma hanno coraggio “Ultima Generazione? Quando una protesta fa danni non ne condivido il metodo, ma hanno il coraggio di rappresentare il loro pensiero”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin.

A cura di Annalisa Girardi

Con la destra di Giorgia Meloni al governo è iniziata la criminalizzazione degli attivisti climatici. Il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, parlando di Ultima Generazione però ha detto: "Il metodo non lo condivido assolutamente, ma hanno coraggio". L'esponente di Forza Italia, intervenuto a Radio Anch'io su Rai Radio 1, ha detto: "Quando una protesta fa danni, non ne condivido il metodo. Quando è forte, vivace, urlata, posso non condividere il tema nel merito, ma hanno un diritto e rappresentano qualcosa di importante, hanno il coraggio di rappresentare il loro pensiero".

Il ministro ha quindi parlato del piano di adattamento climatico, su cui è al lavoro il governo dallo scorso autunno. Pichetto Fratin ha fatto sapere di aver già sentito diversi gruppi di esperti e stakeholder: "A questo punto c'è da fare un elenco di quelle che sono le criticità e ci tutte sono le varie proposte che devono attuarsi a livello di norma". Il ministro ha anche messo in chiaro che "non è che con il piano per il clima risolviamo tutto", ma che l'obiettivo è quello di avere "una fotografia del quadro nel Paese rispetto al cambiamento climatico sull'assetto territoriale".

E ancora: "Dobbiamo mettere insieme le tantissime conoscenze e riuscire, ed è questa la sfida che abbiamo come governo e che personalmente ho come responsabile del dicastero, a fare una sintesi e poi calare, o meglio condividere a livello territoriale delle scelte che non devono impiegarci però cinque anni. Le decisioni devono essere di confronto, anche trasparente e durissimo, però vanno fatte".

Pichetto Fratin ha anche parlato della situazione in Emilia Romagna dopo l'alluvione e, in particolare, del tema del commissario alla ricostruzione. "Ne parleremo in Consiglio dei ministri. In questo momento l'importante è andare avanti su quello che si facendo e non dividersi sul commissario in modo più assoluto", ha detto il ministro dell'Ambiente, rispondendo a una domanda sull'eventualità che venga incaricato il governatore della Regione, Stefano Bonaccini.