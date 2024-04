video suggerito

Tutti gli eletti in Basilicata al Consiglio Regionale dopo le elezioni 2024 Dopo le elezioni regionali in Basilicata 2024, vinte dal presidente uscente Vito Bardi, è ufficiale l'elenco dei consiglieri eletti in Consiglio regionale: 12 vengono dalla circoscrizione di Potenza, 7 da quella di Matera e uno è il candidato sconfitto Piero Marrese. Il centrodestra ha 12 consiglieri, l'opposizione 8.

A cura di Luca Pons

Il vincitore delle elezioni regionali in Basilicata è Vito Bardi, presidente uscente del centrodestra legato a Forza Italia. Bardi ha preso il 56,6% dei voti, con quattordici punti di vantaggio sull'avversario del campo largo Piero Marrese, fermo al 42,2%. Eustachio Follia, candidato di Volt, è arrivato all'1,2%: la sua lista non porterà nessun rappresentante in Consiglio regionale. In Basilicata sono stati eletti venti consiglieri in tutto. La divisione territoriale prevede che un posto vada al candidato arrivato al secondo posto, dodici vengano dalla circoscrizione di Potenza e gli altri sette da quella di Matera. Con il risultato di queste elezioni, il centrodestra ha eletto dodici consiglieri e l'opposizione ne ha eletti otto.

Chi sono gli eletti di centrodestra in Basilicata al Consiglio Regionale

Fratelli d'Italia diventa il partito più rappresentato in Consiglio regionale, seguito da Forza Italia, mentre i consiglieri leghisti sono solo due, come quelli di Azione. La Lega ha perso anche il vicepresidente uscente del Consiglio, Francesco Fanelli, che era ricandidato. I candidati consiglieri che sono stati eletti con il centrodestra sono:

Carmine Cicala (FdI), consigliere uscente

Maddalena Fazzari (FdI), unica donna eletta nella maggioranza

Cosimo Latronico (FdI), assessore uscente

Michele Napoli (FdI)

Gianuario Aliandro (FI), consigliere uscente

Michele Casino (FI), assessore uscente

Francesco Cupparo (FI)

Pasquale Pepe (Lega)

Domenico Raffaele Tataranno (Lega)

Marcello Pittella (Azione), consigliere uscente ed ex presidente di Regione

Nicola Massimo Morea (Azione)

Mario Polese (Orgoglio lucano), esponente di Italia viva e consigliere uscente

I nomi degli eletti di centrosinistra in Consiglio Regionale della Basilicata

Il Partito democratico è la lista più rappresentata nelle opposizioni, seguito dal Movimento 5 stelle, che elegge le uniche due donne in minoranza: sono tre su venti in tutto il Consiglio regionale. I candidati eletti con il centrosinistra sono:

Piero Marrese (Pd), candidato presidente sconfitto

Roberto Cifarelli (Pd), consigliere uscente

Piero Lacorazza (Pd)

Alessia Araneo (M5s)

Viviana Verri (M5s)

Angelo Chiorazzo (Basilicata casa comune), consigliere con il più alto numero di preferenze in assoluto: 7.284

Giovanni Vizziello (Basilicata casa comune), consigliere uscente

Antonio Bochicchio (Alleanza Verdi-Sinistra)