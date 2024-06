Europee, Fratoianni: “Premiata la continuità del progetto Avs, Salis sarà eccellente eurodeputata” Nicola Fratoianni ai microfoni di Fanpage.it commenta il successo di Avs alle elezioni europee: “Tra i fuorisede il 40% ha scelto di votare per noi. Credo che sia la risposta più forte a chi sostiene spesso con superficialità che i giovani si disinteressano della politica, che non partecipano, che se ne fregano di quello che gli accade intorno. Non è vero”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Redazione

Di Marco Billeci e Annalisa Cangemi

Le elezioni europee sono state un successo per Avs, che è passata dal 3,6% delle Politiche del 2022 al 6,8%. In termini assoluti, il balzo in avanti per Bonelli e Fratoianni è stato anche maggiore rispetto a quello fatto dal Pd. Perché se è vero che i dem sono cresciuti di ben cinque punti percentuali, è anche vero che Avs ha ottenuto un milione di voti in Italia per la Camera, mentre con il voto dell'8 e 9 giugno ha portato a casa quasi un milione e 600mila voti: in pratica 600mila voti in più, mentre il Pd 250mila.

Il nostro Marco Billeci ha intervistato Nicola Fratoianni, il giorno dopo il trionfo della lista: "In queste ore festeggiamo questo successo clamoroso, che va anche oltre le nostre migliori attese. Eravamo convinti che avremmo avuto un risultato importante, ma forse non in queste dimensioni. Tra i fuorisede il 40% ha scelto di votare per noi. Credo che sia la risposta più forte a chi sostiene spesso con superficialità che i giovani si disinteressano della politica, che non partecipano, che se ne fregano di quello che gli accade intorno. Non è vero affatto. La verità è che i giovani sono insofferenti di fronte a una politica che non è mai coraggiosa a sufficienza per mettere in campo proposte chiare, che parlino alla condizione e al futuro dei giovani, all'ansia del futuro che li attraversa, che dicano no alla precarietà, sì a redditi decenti e alla riduzione dell'orario di lavoro, che dicano no alla guerra e sì alla pace, che investano sulla conversione ecologica Su tutti questi temi Avs ha avuto il coraggio di mettere in campo un programma chiaro, senza giri di parole. Credo che questo sia stato apprezzato, anche perché è stato riconosciuto che questa nettezza non è una trovata per la campagna elettorale, ma è il frutto di una coerenza".

Un peso l'hanno avuto sicuramente le candidature, ma non solo. "Ho lavorato moltissimo sulla continuità – ha sottolineato Fratoianni ai nostri microfoni – mi sono impuntato perché non si cambiasse il simbolo, d'accordo con Angelo Bonelli. Questo è servito a rendere riconoscibile la nostra proposta. Abbiamo voluto dire con forza che Avs è un progetto, senza inventarci nuovi partiti e nuove costituenti, è un'alleanza di due partiti in grado di essere aperti alla società italiana".

La candidatura simbolo è stata sicuramente quella della militante antifascista Ilaria Salis. Ignazio La Russa, il presidente del Senato, ne ha parlato come di un'operazione puramente elettorale, fatta solo "per far scarcerare una persona". Secondo Fratoianni però l'insegnante 39enne originaria di Monza potrà dare un suo contributo, la missione non si conclude con la sua elezione al Parlamento europeo: "Sarà un'eccellente eurodeputata di Alleanza Verdi Sinistra, lavorerà molto, e lo farà collettivamente. Trovo invece le parole del presidente La Russa offensive, non per Ilaria e nemmeno per noi, ma per il ruolo che riveste. È la seconda carica dello Stato, dovrebbe avere più cura quando parla delle regole della democrazia". Piuttosto secondo Fratoianni il governo dovrebbe impegnarsi per inviare in Ungheria un atto ufficiale che da parte delle autorità italiane testimoni che in Italia Ilaria è stata eletta. "Questo, come hanno fatto sapere le autorità ungheresi, è sufficiente perché scatti la condizione di immunità parlamentare ", ha sottolineato Fratoianni a Fanpage.it.

Avs, dopo questo risultato, non si accontenterà di sostituire il M5s, come "seconda gamba" del campo largo: "Noi puntiamo a diventare la prima gamba del campo largo. Puntiamo a costruire un'alternativa alle destre in Italia. Non c'è tempo da perdere".