“Tour elettorale con 6 belle donne in minigonna”, il vocale sessista di un candidato in Sardegna Circola in queste ore un audio shock di un candidato alle Regionali in Sardegna. Nel vocale Whatsapp, dal quale non è stato possibile risalire all’autore, si sente l’aspirante consigliere vantarsi del suo metodo per fare campagna elettorale: “Se ti presenti da solo sei un cane bastonato, con queste sei amiche molto belle invece…”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Cangemi

21 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni regionali 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il messaggio vocale su Whatsapp di un candidato alle Regionali in Sardegna, nel collegio della Gallura, diventato virale negli ultimi giorni, è ancora senza autore. In molti hanno ipotizzato potesse essere attribuito a un candidato che corre per le elezioni di domenica 25 febbraio a sostegno di Paolo Truzzu, Pietro Pinna. Interpellato dall'Adnkronos però nega di aver mai inoltrato quell'audio: "Non sono stato io a mandare quel messaggio – ha detto all'Adnkronos Pietro Pinna -. Ma si capisce che è una cosa goliardica, solo un messaggio mandato a un amico. In campagna elettorale si dicono tate cose: si ride e si scherza".

Nella nota vocale chi parla rivela di farsi accompagnare da sei belle ragazze in abiti discinti per attirare l'attenzione del pubblico durante gli incontri elettorale. Non si sa ancora se si tratti di un audio autentico o di un fake, ma il contenuto è agghiacciante: "Sto facendo questa campagna elettorale in modo molto diverso dal solito – si sente nel messaggio – ho sei donne molto belle che mi sostengono durante i miei incontri con le persone. Mi stanno aiutando molto in questa campagna elettorale, lunga e difficoltosa. Sto usando questo canale".

"Se ti presenti da solo sei un cane bastonato, con queste sei amiche molto belle invece…". Ecco la formazione vincente: "Due in minigonna, due in pantaloni di pelle e stivali, due leopardate con camicie aperte che fanno un bel vedere". La gente, prosegue, "trova l'attrazione durante i miei discorsi, ho notato che con questo sistema ti seguono fino all'ultima virgola. Questi guardano le cosce, ho fatto un bell'incontro dove penso che qualcuno è tornato a casa e ha messo incinta la moglie". Con questo sistema "sto ottenendo dei benefici, noto che mi seguono punto per punto. È un nuovo sistema che funziona, posso parlare fino alle sei e restano tutti lì ad ascoltare. Fanno gli applausi, anche se non ho capito se sono per me o per le donne… Poi queste ragazze, una per una, alla fine fanno l'inchino ai signori e distribuiscono il mio santino. Una forte attrazione".

"Uno schifo. Una vergogna assoluta". Con queste parole affidate ai social la candidata del centrosinistra unito alle elezioni in Sardegna, Alessandra Todde (M5s), ha commentato l'audio dell'aspirante consigliere regionale rivelate dal sito Galluraoggi.

Todde ha riportato sul suo profilo Facebook alcune delle considerazioni dell'aspirante candidato, osservando che "si dice orgoglioso di usare il corpo delle donne per racimolare qualche voto in più". "Questi messaggi vocali inviati ai suoi amici sono diventati virali. Un uomo senza dignità – continua Todde – che promette festini privati in caso di elezione: ‘se vinco sei invitato alla festa, non portare donne perché ci sono già lì'. La mercificazione del corpo femminile sfruttata in campagna elettorale" che è anche "un insulto all'intelligenza degli elettori sardi".