Telefonata Meloni-Zelensky, la premier rinnova sostegno a Kiev: cosa si sono detti i due leader

Giorgia Meloni sente al telefono il presidente ucraino Zelensky, annunciando una sua imminente vista a Roma e ribadendo il “sostegno al processo negoziale in corso e all’impegno degli Stati Uniti per individuare un percorso che possa condurre a una pace giusta e duratura”.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto una conversazione telefonica oggi con il leader ucraino Zelensky. Una nota di Palazzo Chigi ha fatto sapere che la telefonata è stata effettuata in vista di una serie di visite di lavoro che Zelensky compirà in questi giorni a Londra, Bruxelles e Roma, nell'ambito dei suoi contatti sul processo di pace in Ucraina con i principali leader europei.

Nel corso del colloquio, spiega una nota di Palazzo Chigi, Meloni "ha innanzitutto voluto rinnovare la solidarietà italiana a seguito di una nuova serie di attacchi indiscriminati russi contro obiettivi civili ucraini e ha annunciato al Presidente Zelensky l'invio di forniture di emergenza a sostegno delle infrastrutture energetiche e della popolazione. I generatori forniti da aziende italiane verranno inviati in Ucraina già nelle prossime settimane".

"Il Presidente Meloni – prosegue la nota – ha inoltre nuovamente espresso sostegno al processo negoziale in corso e all'impegno degli Stati Uniti per individuare un percorso che possa condurre a una pace giusta e duratura. Funzionale a tale percorso è la reiterata disponibilità dell'Ucraina a sedere in buona fede al tavolo negoziale. È stato pertanto nuovamente ribadito l'auspicio che da parte russa si manifesti analoga apertura".

A che punto sono le trattative di pace tra Russia e Ucraina

Dopo alcuni giorni di confronto fra rappresentanti di Usa e Ucraina a Miami, seguiti alla visita degli inviati di Donald Trump a Mosca da Vladimir Putin, l'attenzione è ora puntata su Londra, dove Volodymyr Zelensky è atteso lunedì per incontrare il premier britannico Keir Starmer, il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Non ci sarà invece Giorgia Meloni, che però ha fatto sapere che ospiterà il leader ucraino nei prossimi giorni a Roma.

Oggi il Cremlino ha detto che considera il nuovo documento sulla strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti in gran parte in linea con la visione di Mosca e una garanzia di lavoro costruttivo sull'Ucraina. Le parole del portavoce della presidenza russa, Dmitry Peskov, sono arrivate a seguito di una nuova notte di bombardamenti di Mosca sull'Ucraina. Il documento a cui fa riferimento Peskov, è quello in cui la Casa Bianca parla di rischio di cancellazione della civiltà europea: "forse possiamo sperare che questo possa essere una modesta garanzia che potremo, come minimo, continuare in modo costruttivo il nostro lavoro congiunto per trovare una soluzione pacifica in Ucraina", ha detto il portavoce russo, aggiungendo che il Cremlino interpreta come un "passo positivo" il fatto che la Russia non venga indicata come "minaccia diretta.

Le parole del portavoce di Vladimir Putin sono in linea con quanto affermato dal figlio maggiore del tycoon sulla possibilità che gli Usa abbandonino la strada del sostegno a Kiev: "Non siamo gli idioti che firmano assegni", ha detto Donald Trump Jr alludendo alla fine degli aiuti militari. E ha inoltre aggiunto che Trump senior potrebbe sfilarsi dal processo di pace. Trump junior non ha alcun ruolo formale all'interno dell'amministrazione del padre ma è una figura chiave nel movimento Maga e – mette in evidenza il Guardian – "il suo intervento riflette l'antipatia di alcuni membri del team di Trump nei confronti del governo ucraino e arriva proprio mentre il team negoziale di Trump sta esercitando pressioni su Kiev affinché ceda territorio".

Zelensky ringrazia Meloni su X

Dopo la nota diffusa da Palazzo Chigi è arrivato il commento del leader ucraino, sul suo profilo X: "Ho avuto una conversazione molto approfondita con il Presidente del Consiglio dei Ministri italiano, Giorgia Meloni", si legge. "Sono grato per la grande attenzione prestata agli sforzi diplomatici e per il sostegno alla nostra infrastruttura energetica con le attrezzature che l'Italia consegnerà nei prossimi giorni. Abbiamo discusso i risultati del nostro impegno con la parte americana, nonché le prospettive e le sfide attuali. C'è ancora molto lavoro da fare insieme per garantire che la Russia si impegni realmente a porre fine alla guerra. L'Italia sostiene chiaramente la necessità di una reale sicurezza e di prevenire nuovi focolai di guerra. Stiamo preparando sforzi congiunti in Europa per far funzionare la diplomazia".