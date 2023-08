Suppletive in Senato, anche Cateno De Luca si candida per il seggio di Berlusconi a Monza Aanche Cateno De Luca si candida per il seggio di Monza in Senato, appartenuto a Berlusconi fino alla sua morte il 12 giugno scorso. Il sindaco di Taormina dovrà confrontarsi con Adriano Galliani e Marco Cappato.

A cura di Annalisa Girardi

Anche Cateno De Luca si candida per le suppletive di Monza. Dopo Adriano Galliani e Marco Cappato, anche il sindaco di Taormina aspira al seggio che è stato di Silvio Berlusconi fino alla sua morte, il 12 giugno scorso, e che risulta al momento vacante. Lo confermano a Fanpage.it fonti vicine al leader di Sud Chiama Nord.

De Luca al momento è impegnato alla campagna elettorale in vista delle prossime europee ma è comunque intenzionato a correre per il seggio di Monza in Senato. Dal suo staff, scrivono le agenzie di stampa, fanno sapere che l'obiettivo è quello del 4%: "È una oglia psicologica importante in vista delle europee, cioè la soglia di sbarramento, ma come De Luca ci ha sempre abituato difficilmente si accontenterebbe del 4%, lui scende in campo sempre per vincere", riporta l'Adnkronos.

Il sindaco di Taormina si dovrà confrontare con Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza Calcio ed ex senatore, e Marco Cappato, tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni. Il primo è il nome fatto dal centrodestra, sostenuto direttamente da Antonio Tajani che ha preso in mano le redini del partito dopo la scomparsa di Berlusconi. Cappato ha annunciato qualche giorno fa la sua candidatura per portare alcune battaglie sui diritti civili, come quella per il fine vita che lo vede impegnato da tempo, all'interno dei palazzi.

Mentre Galliani potrà contare sull'appoggio dei partiti di maggioranza, ad annunciare il sostegno a Cappato sono stati +Europa, Alleanza Verdi e Sinistra, Radicali italiani e Azione. Scettico invece il leader di Italia Viva Matteo Renzi, non convinto che l'ex eurodeputato possa farcela.

Le elezioni suppletive nel collegio uninominale Lombardia 06 (noto appunto come Monza-Brianza) si terranno tra il 22 e il 23 ottobre 2023. Si sono rese necessarie in quanto Berlusconi, lo scorso 25 settembre, era stato eletto in un collegio uninominale, nella parte maggioritaria: se fosse risultato eletto in uno plurinominale, il seggio sarebbe stato assegnato automaticamente al candidato successivo nel listino.