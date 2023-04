Superbonus 110%, detrazioni per 80 miliardi di euro: a marzo 2023 accelerano gli investimenti A marzo ci sono stati 4,2 miliardi di euro di nuovi investimenti ammessi alla detrazione del superbonus 110% per lavori edilizi. La spesa si è concentrata sulle villette unifamiliari. Ora il totale che lo Stato deve rimborsare è di 80 miliardi di euro. Il dato viene dal rapporto stilato dall’agenzia Enea.

A cura di Luca Pons

In totale 72,7 miliardi di euro spesi per lavori edilizi di efficientamento energetico, che portano lo Stato a dover rimborsare 80 miliardi di euro ad aziende e famiglie. Questi sono i numeri del superbonus 110%, aggiornati al 31 marzo 2023 dopo il nuovo bollettino mensile pubblicato dall'agenzia statale Enea.

In particolare, per quel che riguarda il mese di marzo, c'è stata un'accelerata: 4,2 miliardi di euro di investimenti si sono aggiunti al totale, che a fine febbraio era a 68,5 miliardi di euro. Una parte della spesa totale per lo Stato è legata a lavori già conclusi. Il 79,8% dei cantieri del superbonus sono già chiusi e hanno terminato i loro interventi. Si parla di 58 miliardi di euro investiti, che portano a 63,8 miliardi di euro di detrazioni. Cifre altissime che, peraltro, hanno aperto la porta nei mesi scorsi agli ‘sciacalli' del superbonus.

Superbonus, crescono gli investimenti a marzo 2023

I recenti interventi del governo Meloni per depotenziare il bonus con un decreto non sembrano aver influenzato in modo troppo forte l'andamento della spesa edilizia: la crescita di marzo (+4,2 miliardi) è infatti la più significativa registrata negli ultimi mesi. Osservando gli stessi bollettini Enea, a febbraio 2023 gli investimenti ammessi alla detrazione erano aumentati di 3,3 miliardi di euro rispetto al mese precedente, a gennaio di 3 miliardi di euro rispetto a dicembre 2022.

Parlando invece di numero di cantieri, ne sono stati ammessi più 30mila alle detrazioni del superbonus nei primi tre mesi dell'anno. In totale si parla di 403.809 asseverazioni, contro le 372.303 che c'erano a dicembre.

Chi spende di più tra condomini e villette unifamiliari

Il bollettino Enea permette anche di dividere la quantità di investimenti e di cantieri in base al tipo di edificio su cui si interviene. L'elenco include la spesa totale per i lavori, incluse anche le somme che non vengono ammesse alla detrazione del superbonus 110%. In particolare il dato aggiornato al 31 marzo 2023 mostra:

35,7 miliardi di euro investiti per i condomini (erano 32,8 miliardi a fine febbraio);

27,1 miliardi per le villette unifamiliari (erano 25,2 miliardi a fine febbraio);

11,1 miliardi di euro per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti (erano 10,5 miliardi a fine febbraio);

1,7 milioni di euro dedicati a sei castelli aperti al pubblico, di cui circa la metà sono ammessi alla detrazione.

Lo stesso vale per il numero di cantieri. In tutto sono 59.223 i condomini coinvolti, mentre erano poco meno di 55mila a febbraio. Le villette unifamiliari in cui si fanno dei lavori sono molte di più: 231.440 in tutto, in significativa crescita rispetto alle 221mila di febbraio 2023. Infine sono aumentate anche unità immobiliari funzionalmente indipendenti, da 109mila a 113.140.

In media, però, l'investimento è molto più alto per i condomini, come è facile immaginare. Si parla di 603mila spesi per i lavori nei condomini, contro i 117mila in media per le villette unifamiliari e i 98mila delle unità funzionalmente indipendenti.

La differenza tra Regioni, ai primi posti Lombardia e Veneto

Infine, è possibile anche fare un paragone tra le Regioni italiane, e si nota che ad approfittare delle detrazioni è soprattutto il Nord. Quella che ha il più alto numero di cantieri che beneficiano del superbonus 110% è la Lombardia, con 63.983 asseverazioni. Seguono poi il Veneto, con 51.607 cantieri, l'Emilia-Romagna con 35.053, il Lazio che in quanto secondaRegione più popolosa d'Italia è rappresentata con 32.245 cantieri, e infine la Toscana con 32.278 asseverazioni.