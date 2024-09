Strage Cutro, le chat tra la Guardia di Finanza e la Capitaneria prima della tragedia: “So’ migranti”

video suggerito

A cura di Giulia Casula

Un'informativa di oltre 600 pagine ricostruisce la strage di Steccato di Cutro, il naufragio in cui trovarono la morte 94 migranti, di cui 35 minori, nella notte tra il 25 e il 26 febbraio 2023.

Dagli atti depositati dai Carabinieri del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Crotone emerge il rimpallo di responsabilità tra Guardia di Finanza e Capitaneria di Porto. Secondo il pm Pasquale Festa e il procuratore Giuseppe Capoccia le comunicazioni tra i due corpi, ripercorribili attraverso chat scambiate prima della tragedia, testimoniano che né Finanza né Guardia Costiera avrebbero fatto ciò che serviva per salvare i migranti a bordo del caicco Summer Love.

Messaggi e conversazioni che le Forze dell'ordine di Crotone hanno estrapolato dai telefoni dei sei indagati, tra Fiamme Gialle e Guardia Costiera, con l'accusa di omicidio colposo e naufragio colposo: il tenente colonnello Alberto Lippolis, comandante del Roan della guardia di finanza di Vibo Valentia, Nicolino Vardaro, comandante del Gruppo aeronavale di Taranto, Giuseppe Grillo, Antonio Lopresti, Nicola Nania e Francesca Perfido.

In particolare spicca il messaggio inviato da Alessandro Lippolis al suo maggiore poco prima di mezzanotte: "So' migranti. Un mesetto tranquillo", a cui segue la risposta: "In realtà non si è visto nessuno ma è una barca tipica".

Quando la tragedia ancora non si era consumata, insomma, appariva chiaro che si trattasse di un'imbarcazione malandata con a bordo dei migranti. Il tenente colonnello infatti, specifica al maggiore che "sotto il flir è nero", a indicare che dal rilevamento a infrarossi si poteva ipotizzare la presenza di molte persone sotto coperta.

Dalle comunicazioni di cui sono entrati in possesso i Carabinieri di Crotone, si evince che la prima segnalazione da parte di un ufficiale della Guardia di Finanza risale a poco dopo le 23, nella notte del 25 febbraio, ben cinque ore prima che si consumasse la tragedia. "Trattasi di natante con migranti a bordo avvistato dall’Eagle 1 alle h. 21:26 Z, attualmente a Mgl 41 circa, da località Le Castella (KR)", è il messaggio inviato ai colleghi.

Nonostante ci fossero gli elementi per dedurre che l'imbarcazione trasportasse migranti, l'intervento delle Fiamme Gialle arriverà solo tempo dopo, con due unità navali che faranno rientro a causa delle condizioni meteo avverse.

Dall'altra parte, gli scambi tra gli operatori della Capitaneria. "Al momento, noi in mare non abbiamo nulla", si legge "eh, poi vediamo se … come si evolve la situazione perché al momento non … non abbiamo nessun genere di richiesta. Abbiamo solo quest’avvistamento fatto dall’Eagle".

Quando le operazioni di soccorso partono, è ormai troppo tardi. Nelle ore successive, comincia il ping pong tra Guardia Costiera e Finanza, con i primi che accusano i colleghi di aver fornito "informazioni mendaci" tali da determinare la mancata attivazione del piano Sar, ovvero la missione di salvataggio delle persone a bordo.

Dal canto suo, Lippolis sostiene di aver informato la capitaneria a tempo debito. "Alla capitaneria di porto l’abbiamo… ne abbiamo richiesto l’intervento già a mezzanotte", scrive in un messaggio. E ancora: "hanno dato disponibilità ma non sono mai usciti".