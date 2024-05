video suggerito

Stop alle comunicazioni fiscali in agosto e dicembre: le novità dall'Agenzie delle Entrate Il Fisco "salvo casi di indifferibilità e urgenza, non potrà inviare comunicazioni e inviti al contribuente dal 1° agosto al 31 agosto e dal 1° dicembre al 31 dicembre": è quanto si legge in un comunicato dell'Agenzia delle Entrate.

A cura di Annalisa Girardi

Oggi l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare in cui ha fornito una serie di istruzioni agli uffici che devono recepire le misure di semplificazione previste dalla delega fiscale: tra le novità c'è un maggiore ricorso ai servizi digitali e lo stop all'invio di comunicazioni da parte del Fisco nei mesi di agosto e dicembre.

"L’Agenzia delle Entrate, salvo casi di indifferibilità e urgenza, non potrà inviare comunicazioni e inviti al contribuente nei due seguenti periodi dell’anno: dal 1° agosto al 31 agosto e dal 1° dicembre al 31 dicembre", si legge nel sito dell'Agenzia. E ancora: "Tra gli atti interessati dalla novità rientrano le comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli automatizzati e dei controlli formali delle dichiarazioni, gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, nonché le lettere di invito per l’adempimento spontaneo. La previsione non fa venir meno la sospensione, già prevista ex lege nel periodo 1° agosto – 4 settembre, in relazione al pagamento delle somme dovute in esito alla stessa tipologia di atti, nonché in relazione alla trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori".

Tra le novità ci sono anche nuovi termini per il pagamento a rate delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto delle imposte e dei contributi. In particolare si prevede il rinvio dal 30 novembre al 16 dicembre del termine ultimo entro il quale perfezionare la rateizzazione dei versamenti dovuti a titolo di saldo e di primo acconto. Il giorno 16 di ogni mese si dovranno poi effettuare i pagamenti delle rate mensili successive alla prima. Sarà possibile versare le somme che possono essere pagate con modello F24 utilizzando la piattaforma PagoPA.

In generale è previsto l'avvio di nuovi servizi digitali, contemporaneamente al potenziamento di quelli già attivi: l'obiettivo è quello di semplificare ulteriormente l'interazione tra cittadini e Fisco. "Saranno messi a disposizione servizi digitali per potenziare i canali di assistenza a distanza, per consentire la registrazione delle scritture private, la richiesta di certificati e lo scambio di documentazione tra contribuenti e uffici dell’Agenzia", conclude il comunicato dell'Agenzia delle Entrate.