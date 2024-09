video suggerito

Stefano Bandecchi sputa dell'acqua in faccia a un cittadino di Terni che lo ha "provocato" sui social Stefano Bandecchi, imprenditore e sindaco di Terni, si è presentato all'"appuntamento" con un cittadino che lo aveva "provocato" sui social: "Lei chiede, io sputo", gli aveva scritto sui social. Ed effettivamente, davanti al Comune, Bandecchi ha sputato per due volte dell'acqua in faccia all'uomo.

A cura di Luca Pons

Immagine dal video di UmbriaOn

Stefano Bandecchi, fondatore di Unicusano e sindaco di Terni, ha sputato per due volte in faccia a un suo concittadino, dopo che i due si erano dati "appuntamento" sotto Palazzo Spada, la sede del Comune. A quanto risulta, tra i due c'era stato uno scontro sui social, sfociato in una conversazione privata. Dopo gli sputi, l'uomo ha continuato a tentare di di intavolare una conversazione, mentre Bandecchi lo ha accusato di essere un "provocatore politico", chiedendo anche ai vigili presenti di prendere i suoi dati per una successiva denuncia.

Bandecchi, che si è anche candidato alle prossime elezioni regionali in Umbria, poche ore prima aveva condiviso su Instagram una foto dello scambio privato tra i due. Lo screenshot partiva da un messaggio del cittadino: "Allora va bene, ci vediamo sotto Palazzo Spada alle 17. Porterò un asciugamanetto per i suoi sputi", riferendosi probabilmente a una minaccia fatta nei messaggi precedenti.

"Lei chiede io sputo", aveva replicato il sindaco, ottenendo in risposta: "Eh no. Lei promette. Io non chiedo. Voglio vedere quanto dopo aver toccato il fondo vuole anche scavare. Guardi che io vengo. Veda di non passare da codardo eh".

Non è chiaro da cosa fosse nata la discussione. Sui social, l'uomo è sembrato fare qualche occasionale critica all'amministrazione di Bandecchi. Durante il diverbio con il sindaco, quando Bandecchi ha detto: "Lei ha detto in Internet che voleva essere sputato", il cittadino ha risposto: "No, questo lo ha detto lei. Io ho detto che secondo me era sbagliato mettere una statua lì per poi levarla dopo una settimana".

Una disputa quindi forse legata alla recente iniziativa del Comune, che ha installato numerose statue in varie parti della città. In ogni caso, quando i due si sono incontrati, l'argomento è stato tutt'altro: "Lei è venuto per prendere uno sputo. Lei è venuto fin qua per sfidarmi", ha esordito Bandecchi.

"Sono venuto a vedere se posso ancora criticare, se è ancora possibile in Italia oppure…", ha detto l'uomo, prima di ricevere il primo sputo. "Ma vaffanculo. Vuoi che ti risputo di nuovo?", ha continuato Bandecchi, sputando una seconda volta.

Poi il sindaco ha iniziato un'invettiva: "Quindi? Che cazzo volevi da me? Sei venuto fin qua dopo aver provocato, dopo aver rotto i coglioni, e io ti ho detto: se vieni qua ti sputo. Quindi ora giri il culo e vai a casa. Che partito voti tu? Che partito voti tu? Stai attento".

Bandecchi si è rivolto anche ai vigili urbani presenti, che assistevano alla scena: "Scusi, venga qua. Questo signore è venuto a provocare fin qua, dopo che mi ha provocato e rotto il cazzo tutto il giorno in Internet. Dopodiché, ha detto che veniva qua perché voleva fare lo stronzo, voleva essere sputato e io gli ho sputato. Come è stato scritto. Detto questo, adesso lui fa quel che cazzo vuole. Prende per favore le cose [probabilmente intende le generalità dell'uomo, ndr]? Perché secondo me è un provocatore politico. Quindi il prossimo passo sarà la denuncia".

Di fronte allo scherno dell'uomo ("Io un provocatore politico?"), Bandecchi ha insistito: "E che cazzo ne so, lei è venuto qui, io faccio il sindaco, che cazzo vuole da me?". L'uomo ha detto di abitare lì: "Dove abita, qui? La voglio accompagnare a casa, venga. Tranquillo, lei vuole essere sputato e io le ho sputato, dopodiché possiamo andare a casa".

Bandecchi ha anche accusato il cittadino di aver "invitato tutto il mondo per venire qui", riferendosi ai giornalisti e agli altri presenti che riprendevano la scena. "Ma il mondo si invita da solo, se lei pubblica tutto…", ha risposto l'uomo, riferendosi al post del sindaco che aveva evidentemente attirato l'attenzione. Bandecchi ha poi concluso: "Mi stia di merda e faccia ciò che desidera", con il cittadino che ha chiuso: "Altrettanto".