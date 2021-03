Dal prossimo 6 marzo 2021 entrerà in vigore il nuovo Dpcm, il primo firmato dal governo di Mario Draghi. Nel nuovo provvedimento sono contenute tutte le nuove regole di contenimento del virus che resteranno in vigore fino a Pasqua. Fino al prossimo 27 marzo, invece, continueranno ad essere vietati gli spostamenti tra le Regioni. L'Italia resterà divisa nelle tre zone (anzi, quattro, con la prima Regione, la Sardegna, in zona bianca), ma anche tra quelle in zona gialla non ci si potrà muovere.

Vietati gli spostamenti tra Regioni fino al 27 marzo

Fino al 27 marzo non ci si può recare in una Regione diversa dalla propria, a meno che non si abbiano comprovate esigenze di lavoro, salute o necessità. Come stabilivano anche le regole precedenti, è però sempre concesso rientrare presso la propria residenza, abitazione o domicilio. E per quanto riguarda le seconde case, in fascia gialla o arancione resta sempre consentito recarvisi.

Le regole per raggiungere le seconde case

Ci sono però delle precise regole per andare alla seconda casa, anche fuori Regione (a patto che non si trovi in zona rossa). Per prima cosa, solo al nucleo familiare è consentito spostarsi per raggiungere la seconda casa, e solo nel caso in cui questa non sia già abitata da altri. Non si potrà andare quindi alla seconda casa con amici o altri parenti. Inoltre bisognerà dimostrare di esserne proprietari o affittuari da prima del 14 gennaio 2021. Come anticipato, se la seconda casa si trova in zona rossa, ma anche in arancione scuro, non sarà possibile recarvisi. Lo stesso discorso, all'inverso, vale anche se si parte da una zona rossa o arancione scuro: anche se la seconda casa è in zona bianca, gialla o arancione, non potrà essere raggiunta.

Come spostarsi all'interno della propria Regioni

Per quanto riguarda invece gli spostamenti interni alla propria Regione, le regole cambiano a seconda della zona in cui ci si trova. All'interno della zona bianca e della zona gialla ci si può spostare liberamente. Sempre, chiaramente, entro i limiti del coprifuoco dalle 22 di sera alle 5 del mattino. In zona arancione, invece, gli spostamenti sono consentiti solo all'interno del proprio Comune, ma non si può uscire da questo se non per motivi di salute, lavoro o necessità, comprovati tramite autocertificazione. In zona rossa, invece, non si può uscire di casa senza una valida ragione.