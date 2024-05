video suggerito

Sport, ferrovie e piano Salva Casa: tutti i provvedimenti all'esame del Cdm di oggi Ci sono parecchie novità all'esame del Consiglio dei ministri, in programma questa mattina. In primis il Piano Salva Casa voluto da Matteo Salvini, ma non solo: in agenda c'è anche un decreto in materia di sport (per una commissione di vigilanza sui conti delle società) e un disegno di legge sulla sicurezza delle ferrovie.

A cura di Annalisa Girardi

Quello che si riunirà tra poche ora a Palazzo Chigi sarà un Consiglio dei ministri dall'agenda molto fitta: all'ordine del giorno, come si può leggere sul sito del governo, ci sono diversi provvedimenti all'esame. Il più atteso è il Piano Salva Casa già annunciato diverse volte da Matteo Salvini e bollato dalle opposizioni come un condono: "Non è così, il decreto che firmeremo a breve serve per regolarizzare tutte le piccole difformità all'interno delle case degli italiani", ha detto il leader leghista.

Il Piano Salva Casa – o meglio, il decreto contenente "misure urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica" – non è l'unica misura allo studio del vertice di governo. Ce n'è anche uno "in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025", una delega al governo per il recepimento delle direttive europee, e un disegno di legge con "disposizioni in materia di sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali". E ancora, un altro decreto legislativo per la revisione del sistema sanzionatorio tributario.

L'attenzione, come abbiamo detto, è tutta rivolta al Piano Salva Casa voluto da Salvini. Dalla bozza del decreto è possibile anticipare quelle che saranno le principali novità: via libera a porticati, tende da sole e vetrate in edilizia libera, maggiore tolleranza sui piccoli immobili che non rispettano i limiti di altezza dei distacchi, di cubatura o di altri parametri, e il superamento della doppia conformità, cioè quel principio per cui un intervento per la messa in regola deve rispettare le regole edilizie attuali e quelle in vigore all'epoca della costruzioni.

Invece, per quanto riguarda il decreto di competenza del ministero dello Sport, la principale novità è rappresentata da una commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche: in sostanza un organo di vigilanza con il compito di tenere d'occhio i conti delle società, in primis quelle calcistiche.