Spionaggio a Fanpage, M5s presenta interrogazione: "Giornalismo a rischio, governo chiarisca sua posizione" Il Movimento 5 Stelle ha fatto sapere che presenterà un'interrogazione sul caso del presunto spionaggio ai danni di oltre novanta giornalisti da parte dello spyware dell'azienda israeliana Paragon Solutions. "Vogliamo sapere se il governo è in qualche modo collegato con questa vicenda e se si sta minando l'indipendenza del giornalismo italiano", hanno scritto.

A cura di Giulia Casula

Il Movimento 5 Stelle ha fatto sapere che presenterà un'interrogazione sul caso del presunto spionaggio ai danni di oltre novanta giornalisti e attivisti dei diritti umani da parte dello spyware dell’azienda israeliana Paragon Solutions. Tra questi, come raccontato, c'è anche il direttore di Fanpage.it, Francesco Cancellato che aveva ricevuto l'avviso sul proprio cellulare.

Negli scorsi giorni, Meta aveva lanciato l'allarme. L'azienda proprietaria di Whatsapp aveva rivelato che centinaia di dispositivi erano stati presi di mira dallo spyware israeliano in almeno dodici Paesi. In particolare, questi risultavano infettati dal virus dal software appartenente alla società israeliana produttrice di sistemi di hacking, acquisita lo scorso dicembre dall'azienda americano che si occupa di private equity, Ae Industrial Solution. L'app di messaggistica tuttavia, non era riuscita a individuare i responsabili dell'attacco informatico.

Tra le vittime del presunto spionaggio, almeno due sono cittadini del nostro Paese ma le utenze italiane sarebbero di più. Almeno sette, come confermato in una nota da Palazzo Chigi. Oltre al direttore di questa testata infatti, è notizia di oggi che anche il capomissione di Mediterranea Saving Humans, Luca Casarini sarebbe finito bersaglio dello spyware. L'attacco avrebbe sfruttato una falla nelle app di Meta, consentendo al software di prendere il controllo del dispositivo e di avere accesso a tutte le informazioni contenute.

Tuttavia, secondo quanto emerso da fonti interne a Paragon, il software viene venduto a poche "democrazie selezionate", nello specifico i Paesi vicini agli Stati Uniti. Tra i clienti ci sarebbe anche l'Italia. Ma il governo ha prontamente escluso qualsiasi collegamento e ha fatto sapere di aver attivato l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, che dipende dalla Presidenza del Consiglio, per effettuare ulteriori verifiche.

Ad ogni modo, il Movimento 5 Stelle intende portare la questione in Parlamento. "Sul caso del presunto spionaggio ai danni del direttore di Fanpage, Francesco Cancellato, abbiamo depositato una interrogazione presso la Camera dei Deputati. Vogliamo sapere se il governo è in qualche modo collegato con questa vicenda e se si sta minando l’indipendenza del giornalismo italiano", hanno fatto sapere in una nota i deputati Francesco Silvestri e Alfonso Colucci. "Auspichiamo che l’esecutivo risponda prontamente e che, come purtroppo avviene troppo spesso, non si nasconda dalle sue responsabilità" hanno concluso i pentastellati.