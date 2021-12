Sondaggi politici, torna a crescere la Lega: Salvini a un passo da Meloni Il Pd è il primo partito in Italia, seguito da FdI che però nell’ultima settimana perde consensi e si trova a un passo dalla Lega, in terza posizione, che invece è in crescita. Ecco cosa emerge dal sondaggio Swg.

A cura di Annalisa Girardi

Il Partito democratico è stabile al primo posto tra le forze politiche nel Paese. I dem sono sempre seguiti da Fratelli d'Italia che però nell'ultima settimana perde consensi e si trova a un passo dalla Lega, in terza posizione, che invece è in crescita. È quanto emerge dal sondaggio di Swg per il telegiornale di La7. Vediamo nello specifico come sono cambiate in una settimana le intenzioni di voto e come si comporterebbero gli elettori se fossero chiamati oggi alle urne.

Come abbiamo detto al primo posto troviamo il Partito democratico al 22,2%, in crescita dello 0,1% rispetto alla scorsa settimana. Dopo i dem, in seconda posizione, si piazza Fratelli d'Italia, che però questa settimana soffre un calo di consensi abbastanza consistente. Il partito di Giorgia Meloni passa infatti dal 20,2% di lunedì scorso al 19,7%, perdendo ben mezzo punto percentuale. La Lega di Matteo Salvini, alleata nel centrodestra e su cui non si placano i retroscena sugli scontri per la leadership, è sempre più vicina. Il Carroccio questa settimana cresce di 0,6 punti percentuali e arriva al 19,5%, ad appena 0,01 punti da FdI.

In quarta posizione troviamo poi il Movimento Cinque Stelle, che però scende al 13,9% dal 14,3% della scorsa settimana: un calo di 0,04 punti percentuali. A seguire Forza Italia: non è stata una settimana positiva nemmeno per gli azzurri che perdono 0,3 punti percentuali.

Tra le forze politiche minori, l'unica a superare la soglia di sbarramento al 3% è Azione che cresce anche di 0,2 punti percentuali questa settimana. Attualmente il partito di Carlo Calenda è al 4%. Seguono i Verdi al 2,6%, Sinistra Italiana al 2,5% e Italia Viva al 2,2%. Gli stessi consensi del partito di Matteo Renzi sono raggiunti anche da Mdp / Articolo 1. Chiudono +Europa all'1,5% e Coraggio Italia all'1%.