Sondaggi politici, settimana negativa per Fdi, Pd, M5s e Lega. Cala la fiducia nel governo L’ultimo sondaggio Dire-Tecnè mostra un leggero calo di consenso per i principali partiti italiani. Azione e Italia viva in crescita.

A cura di Annalisa Cangemi

L'ultimo sondaggio Dire-Tecnè, con interviste effettuate il 6 e 7 dicembre 2023, mostra un leggero calo di consenso per i principali partiti italiani. Il primo partito a guadagnare terreno è il sesto in graduatoria, cioè Azione di Carlo Calenda, tutti gli altri registrano cali o percentuali stabili (Forza Italia).

Il primo partito italiano è sempre Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, al 28,7% malgrado lo 0,1% perso nell'ultima settimana. Quindi troviamo il Pd con 19,2% (-0,2%) e il M5s con 15,9% (-0,2%). Stabile Forza Italia al 9,9%. La Lega di Salvini perde 0,1% e si posiziona ora all'8,5%. A seguire Azione, sesto partito, che guadagna 0,2% negli ultimi sette giorni e sale al 4% complessivo. In aumento di +0,1% anche Verdi-Sinistra 3,4%, Italia Viva 3,1%, +Europa 2,6%.

Il consenso dei leader

Tranne alcuni casi isolati (Antonio Tajani, Emma Bonino, Angelo Bonelli, Matteo Renzi) cala il consenso praticamente di tutti i leader di partito. Rispetto a sette giorni fa, tutti gli altri hanno avuto una lieve flessione. Giorgia Meloni rimane comunque la leader più apprezzata. La presidente del Consiglio ottiene il 43,8% del gradimento (-0,2% rispetto a sette giorni fa), seguita da Antonio Tajani 32,8% (+0,1%) e Giuseppe Conte 30,9% (-0,3%) che subisce il calo più vistoso della settimana. Fuori dal podio Elly Schlein 29,8% (-0,2%), Matteo Salvini (-0,1%), Emma Bonino 24,9% (+0,2%), Maurizio Lupi 24,5% (-0,1%), Carlo Calenda 20,5% (-0,2%), Angelo Bonelli 15,9% (+0,1%), Nicola Fratoianni 15,2% (-01,%) e Matteo Renzi 14,9% (+0,1%).

In calo la fiducia nel governo Meloni

Cala la fiducia degli italiani nel governo di Giorgia Meloni, nell'ultima settimana la percentuale è inversamente proporzionale a quella di coloro che non hanno fiducia. Aumentano anche gli indecisi. Coloro che non hanno fiducia sono più della metà (51,8%), con un incremento di +0,2% nell'ultima settimana. Ha fiducia il 41,2% (-0,3%, gli indecisi sono al 7% (+0,1%).

Aumentano gli italiani che non hanno fiducia in Giorgia Meloni come presidente del Consiglio, diminuiscono quelli che ce l'hanno. Leggero aumento anche per gli indecisi. Il 48,8% degli intervistati dice di non avere fiducia (+0,2% rispetto alla scorsa settimana) mentre il 46% ha fiducia (-0,3%). Gli indecisi (+0,1%) sono al 5,2%.