Rimane alto, per gli italiani, il gradimento del governo Conte e di due dei suoi principali esponenti: lo stesso Giuseppe Conte e il suo vice Matteo Salvini. Non si può dire lo stesso, invece, per quanto riguarda Luigi Di Maio: meno di un elettore su tre dà un giudizio positivo sull’operato del vicepresidente del Consiglio e ministro del Lavoro. Il sondaggio realizzato da Ipsos per il Corriere della Sera evidenzia l’opinione degli intervistati su quanto fatto da chi si trova a Palazzo Chigi da ormai più di un anno. Il giudizio sul governo Conte rimane positivo, anche se non più al di sopra del 50%. Dà un voto positivo (tra 6 e 10) il 48% dell’elettorato, soprattutto quello di fede leghista (73%) e pentastellata (93%). Giudizio negativo (voti da 1 a 5) per il 41% degli intervistati, soprattutto tra gli elettori del centrosinistra, ma anche per il 25% di quelli della Lega.

Il giudizio sul presidente del Consiglio Conte, invece, è ancora più positivo: voto al di sopra della sufficienza per il 51% degli elettori, soprattutto tra quelli di M5s (93%) e Lega (71%): un dato che evidenzia come l’inquilino di Palazzo Chigi sia gradito soprattutto alla parte pentastellata e meno a quella leghista. Giudizio negativo, invece, per il 37% dell’elettorato, tra cui anche il 21% di quello della Lega. Ben diverso, invece, il parere su Luigi Di Maio: il voto positivo viene espresso solo dal 29% del campione. Tra questi si registra l’84% dell’elettorato M5s e solo il 36% di quello leghista. Parere negativo, invece, per il 57% degli intervistati, tra cui il 13% del M5s e il 60% della Lega.

Positivo il giudizio su Salvini: il 48% degli elettori ritiene il suo operato almeno sufficiente. Particolarmente positivo il parere dei leghisti (94%), ma anche di chi vota Forza Italia e Fratelli d’Italia (80%). Discreto il gradimento per il ministro dell’Interno anche da parte dell’elettorato M5s (47%). Al contrario, giudizio negativo per Salvini viene espresso dal 41% degli intervistati, soprattutto tra gli elettori del centrosinistra (88%) e anche tra quelli del Movimento 5 Stelle (51%).

Le intenzioni di voto

Il sondaggio realizzato da Ipsos mette in luce anche le intenzioni di voto degli italiani. La Lega, pur scendendo rispetto ad altre rilevazioni recenti, rimane saldamente in testa con il 35,9% dei consensi. Ma dietro non recuperano né il Pd (21,6%) né il Movimento 5 Stelle (17,4%). Nel centrodestra Forza Italia rimane davanti a Fratelli d’Italia: 8,2% per il partito di Berlusconi contro il 6% della Meloni. Nel centrosinistra troviamo invece +Europa al 3,5%, Europa Verde al 2% e La Sinistra all’1,8%.