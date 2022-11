Sondaggi politici, Pd scende ancora, il M5s sta per diventare il primo partito d’opposizione I dati dell’ultima media sondaggi elaborata da Termometro Politico parlano chiaro: il M5s (16,7%) ha quasi raggiunto il Pd (17%), è a soli 3 decimi di distanza dai dem.

A cura di Annalisa Cangemi

Secondo l'ultima media dei sondaggi elaborata da Termometro politico, relativa alla settimana dal 30 ottobre al 5 novembre, che mette a confronto le rilevazioni di 6 istituti (TP, Euromedia, Swg, Bidimedia, Emg, Tecnè), il M5s ha quasi raggiunto il Partito Democratico. Se infatti partito guidato da Enrico Letta scende ancora, il Movimento di Giuseppe Conte lo insegue a tre decimi di distanza, ed è quasi riuscito a strappargli il secondo posto. Questi in sintesi i dati della media sondaggi di questa settimana.

La principale novità è rappresentata dall'ulteriore calo del Pd, che secondo gli istituti considerati che hanno svolto rilevazioni questa settimana è sceso al 17%. Una percentuale che risente probabilmente della giornata di manifestazioni per la pace in Ucraina, che ha diviso le opposizioni: Letta ha partecipato alla piazza pacifista di Roma, ma è stato contestato da diversi manifestanti, che chiedono, come il M5s e gran parte delle associazioni, lo stop all'invio di armi in Ucraina. La posizione ufficiale dei dem, dichiaratamente a sostegno della resistenza ucraina – condizione ritenuto imprescindibile dal Pd per arrivare a un negoziato equilibrato tra le parti – sta portando l'elettorato progressista sempre più tra le braccia di Conte e dei grillini.

Il Movimento 5 Stelle, che sale di un decimale e arriva al 16,7%, è ormai molto vicino ai dem, e appare prossimo a sostituire il partito di Letta come principale protagonista dell’opposizione.

Più scontata, in questo quadro, è la crescita dei Fratelli d’Italia, che gode ancora del pieno appoggio del suo elettorato e che raccoglie i frutti della forte popolarità della sua leader, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni: Fdi è ora al 28,5%. Altre forze sono più stabili. Per esempio la Lega di Salvini è data all’8,5%, Forza Italia al 6,9%. Azione/Italia Viva cresce un poco, arrivando all’8,2%, anche per la scelta di lanciare una sua manifestazione per la pace a Milano, a cui hanno preso parte anche molti esponenti del Pd lombardo. Fermi al 3,8% Sinistra Italiana/Verdi, mentre +Europa è al 2,9%.