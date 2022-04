Sondaggi politici, Pd e Fratelli d’Italia volano in testa: è parità tra Letta e Meloni Nel sondaggio politico elettorale di Dire e Tecnè, Partito Democratico e Fratelli d’Italia sono in testa nelle intenzioni di voto a pari merito. Intanto Forza Italia risale e arriva a meno di due punti dal Movimento 5 Stelle.

A cura di Tommaso Coluzzi

Nei sondaggi elettorali è sempre più testa a testa tra Partito Democratico e Fratelli d'Italia. Alcuni istituti demoscopici danno i dem avanti, altri Meloni e i suoi. Secondo la rilevazione effettuata da Dire e Tecnè, invece, la situazione è di parità assoluta. I due partiti sono appaiati in testa, esattamente con la stessa percentuale. Brutte notizie per gli ex alleati del governo gialloverde: Lega e Movimento 5 Stelle continuano a essere molto distanti dai primi due partiti, nonostante questa settimana per i grillini ci siano lievi segnali di ripresa e per il Carroccio una sostanziale stabilità. Ma vediamo le percentuali nel dettaglio, partito per partito.

Testa a testa tra Partito Democratico e Fratelli d'Italia

Secondo il sondaggio di Dire e Tecnè, in testa nelle intenzioni di voto ci sono a pari merito il Partito Democratico di Enrico Letta e Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, entrambi al 21,9%. Entrambi, tra l'altro, sono in crescita: i dem guadagnano lo 0,2% rispetto a una settimana fa, mentre Meloni e i suoi crescono dello 0,1%. Distante la Lega di Matteo Salvini, che non perde e non guadagna punti percentuali questa settimana, restando inchiodata al 15,8%. È ancora peggiore la situazione del Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che pure recupera lo 0,2% in una settimana, ma si trova ancora al 12,7%. Praticamente il minimo storico.

Vola Forza Italia, a meno di due punti dal Movimento 5 Stelle

Forza Italia di Silvio Berlusconi, intanto, continua a risalire secondo il sondaggio elettorale: più o,1% in una settimana e chiude al 10,8%. Gli azzurri si trovano a meno di due punti dal Movimento 5 Stelle, con il quale fino a qualche anno fa c'era un abisso. La federazione tra Azione di Carlo Calenda e +Europa perde lo 0,3% e cala al 4,4%, restando ampiamente in vetta tra i partiti minori. A seguire c'è Italia Viva di Matteo Renzi, che segna un meno 0,2% e cala al 2,4%. Poi troviamo i Verdi al 2,2% (meno 0,1%) e Sinistra Italiana di Nicola Fratoianni all'1,9% (meno 0,1%).