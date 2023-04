Sondaggi politici, nuovo boom per il Pd di Schlein ma Fratelli d’Italia è sempre staccato in testa L’ultima Supermedia dei sondaggi politici evidenzia una crescita leggera per Fratelli d’Italia e un vero e proprio boom per il Partito Democratico, che sale di quasi un punto. Bene anche il Movimento 5 Stelle, calano Lega e Forza Italia.

A cura di Tommaso Coluzzi

Gli ultimi sondaggi politici evidenziano alcune tendenze molto chiare: i primi tre partiti sono tutti in crescita, ma a ritmi differenti. Fratelli d'Italia mantiene la vetta con un ampio distacco, e torna a rosicchiare un decimo di punto dopo settimane di calo. Il Partito Democratico continua a crescere rapidamente, mentre il Movimento 5 Stelle fa un passetto in avanti, pur rimanendo lontano dagli ex alleati dem. La Supermedia di Agi e Youtrend registra anche il calo di Lega e Forza Italia, rilevando come Azione e Italia Viva abbiano perso entrambi punti dopo la scissione – non si capisce ancora quanto definitiva – del Terzo polo.

Fratelli d'Italia in testa cresce ancora, il Pd vola e stacca il Movimento 5 Stelle

Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni si conferma il primo partito nelle intenzioni di voto senza particolari preoccupazioni, per ora: la presidente del Consiglio e i suoi guadagnano un più 0,1% e risalgono al 28,7% nella media dei sondaggi politici. A seguire c'è il Partito Democratico di Elly Schlein, che fa un altro grande passo in avanti segnando un più 0,8% che riporta i dem al 20,5%. Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte guadagna lo 0,1% e passa al 15,9%. Il distacco con gli ex alleati del Pd comincia a essere consistente.

Calano Lega e Forza Italia, Azione e Italia Viva divisi perdono quasi un punto

La Lega di Matteo Salvini non riesce a tornare sopra i dieci punti percentuali, scivolando all'8,9% con un meno 0,1%. Perde altrettanto anche Forza Italia di Silvio Berlusconi, che passa invece al 7,2%. Azione di Carlo Calenda, dopo lo scioglimento della federazione che aveva portato alla nascita del Terzo polo, viene valutato in media al 4,1%. A seguire c'è l'alleanza Verdi e Sinistra, stabile al 3,0%. Per Italia Viva di Matteo Renzi è ancora più salato il conto della rottura: gli ex dem vengono sondati al 2,4%. Chiudono le intenzioni di voto +Europa al 2,1% (meno 0,1%), Italexit al 2,0% (meno 0,1%), Unione Popolare all'1,4% (meno 0,2%) e Noi Moderati all'1,3% (più 0,1%).