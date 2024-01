Sondaggi politici, Meloni la leader più amata con il 44% delle preferenze. E Fdi cresce ancora L’ultimo sondaggio Dire-Tecnè mostra una crescita per il partito di Giorgia Meloni: Fdi è sempre primo e stacca di quasi 10 punti il Pd. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Cangemi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

I primi tre partiti italiani guadagnano consensi in questa settimana. Fratelli d'Italia è ancora in testa, secondo le preferenze degli italiani, con il 28,9% del consenso. Il dato emerge da un sondaggio Dire-Tecnè con interviste effettuate l'18 e 19 gennaio 2024. Alle spalle del partito di Giorgia Meloni che guadagna uno 0,1% rispetto ala settimana recedente, staccato di quasi 10 punti, troviamo il Pd, con il 19,3% (+0,1%).

Al terzo posto l'M5s di Giuseppe Conte, con il 16,3% (+0,2% rispetto alla settimana precedente). A seguire gli altri due partiti della coalizione di governo, con Forza Italia al 9,3% stabile, 8,5% (+0,1%) per il Carroccio. In fondo alla classifica si piazza Azione, al 3,8%, che perde lo 0,1% in una settimana; Alleanza Verdi Sinistra, che dal 3,5% scende al 3,3% in sette giorni; Italia viva di Renzi in lieve risalita, arriva al 2,9%; infine +Europa, al 2,3%, perde lo 0,2%.

Chi sono i leader più amati in Italia

Giorgia Meloni è ancora la leader più amata dagli italiani. Con il 44,3% delle preferenze (+0,2 rispetto alla settimana precedente) la premier di Fratelli d'Italia si conferma al primo posto seguita dal segretario Fi Antonio Tajani al 33,6% (+0,1%). Chiude il podio, il leader M5s, Giuseppe Conte al 30,9% (-0,1%). Segue la segretaria Pd, Elly Schlein, al 29,2% (-0,2%), poi il leghista Matteo Salvini stabile al 29%. A seguire, Maurizio Lupi (24,2%), Emma Bonino (24,1%), Carlo Calenda (20,6%), Angelo Bonelli (15,8%), Nicola Fratoianni (14,9%), Matteo Renzi (14,6%).

Il 52% degli italiani non ha fiducia nel governo

Più della metà degli italiani non ha fiducia nel governo guidato da Giorgia Meloni. Il 52% infatti non crede nell'operato dell'esecutivo che invece ha la fiducia del 41,3% degli intervistati. Non sa il 6,7%.