Sondaggi politici, Meloni è la leader più amata (ma Papa Francesco e Mattarella la superano) Secondo un sondaggio dell’Istituto Demopolis Papa Francesco è il leader che gode di più fiducia in Italia. Nel podio subito dopo vengono il Presidente Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni.

A cura di Annalisa Cangemi

Qual è la figura più apprezzata dagli italiani, quella che ispira più fiducia? Secondo un'indagine effettuata dall'Istituto Demopolis per il programma Otto e Mezzo di La7, Bergoglio è considerato il leader per eccellenza: il 75% degli italiani ha fiducia in lui, un consenso che viene confermato dopo un decennio di pontificato.

Il Papa comunque si conferma in assoluto la figura della quale i cittadini si fidano di più nel nostro Paese: è al primo posto del podio, superando il Capo dello Stato Sergio Mattarella al 66% e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che deve ‘accontentarsi' del 45%.

Era infatti il 13 marzo 2013 quandoPapa Francesco si affacciava su Piazza San Pietro, per salutare la folla, dopo la fumata bianca. Da subito si capì che il nuovo Pontefice aveva fatto breccia nel cuore di tutti i cittadini. A colpire di più, nel Pontificato di Bergoglio, è – per più di 2 italiani su 3 – la spontaneità, la chiarezza delle sue parole e del suo modo di comunicare.

Il 54% evidenzia l'attenzione dimostrata nei confronti degli ultimi e dei più deboli; il 51% si dichiara colpito dalla profonda sintonia di Bergoglio con i bisogni reali della gente. Oltre un terzo degli intervistati apprezza il contrasto ai privilegi del clero e la costante denuncia della cultura dell'indifferenza.

Il 75% degli intervistati dichiara di avere fiducia in lui. L'apprezzamento, rilevato da Demopolis, cresce all'84% tra i cattolici, ma supera il 60% anche tra chi professa altre confessioni e tra i non credenti. Nonostante sia cresciuta negli ultimi anni, la fiducia nella Chiesa si attesta oggi al 46%, significativamente più bassa rispetto alla percentuale di quanti dichiarano di fidarsi di Bergoglio.

L'opinione pubblica apprezza l'impegno di Bergoglio per il rinnovamento della Chiesa, intento sulla cui fattibilità un'ampia parte dell'opinione pubblica appare scettica: se quasi un quarto dei cittadini ritiene che una profonda innovazione sia già in corso, il 44% pensa invece che sia avvenuto solo in parte e che la strada del rinnovamento sia ancora lunga. L'Istituto diretto da Pietro Vento ha analizzato la memoria degli italiani sul decennio di Bergoglio in Vaticano: quali gesti ed eventi restano simbolici del Pontificato? Il 60% ricorda l'immagine di Papa Francesco, in piena pandemia nel marzo 2020, in una Piazza San Pietro deserta. Il 45% cita la visita a Lampedusa dopo la strage dei migranti 10 anni fa. A più di 4 intervistati su 10 non sfuggono i continui appelli per la pace ed i costanti inviti alla cura dell'ambiente per salvaguardare il futuro della Terra.

Molte frasi di Papa Francesco sono rimaste impresse in questi anni: dal "come vorrei una Chiesa povera per i poveri" a "la globalizzazione dell'indifferenza ci rende tutti responsabili", sino al "permesso, grazie, scusa sono le 3 parole della convivenza". La citazione più forte, per il 44% degli italiani intervistati da Demopolis, riguarda le nuove generazioni, l'invito ai giovani a non lasciarsi rubare la speranza.