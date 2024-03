Sondaggi politici, il Pd recupera su FdI: solo 5 punti separano il campo largo dal centrodestra Si accorciano le distanze tra Partito democratico e Fratelli d’Italia e rimangono solo cinque punti percentuali a separare il centrodestra dal campo largo: è quanto emerge da un sondaggio di Tecnè. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Il Partito democratico recupera e accorcia la distanza che lo separa da Fratelli d'Italia. E sul piano delle coalizioni, rimangono solo cinque punti a separare il campo largo dal centrodestra. È quanto emerge dall'ultimo sondaggio di Tecnè, che analizza le intenzioni di voto a pochi giorni dal prossimo appuntamento elettorale regionale e a meno di tre mesi da quello europeo.

Se gli elettori italiani fossero chiamati oggi alle urne, lo schieramento di Giorgia Meloni – Fratelli d'Italia – risulterebbe comunque il primo partito nel Paese, ma con un vantaggio decisamente più contenuto rispetto a quanto emerso dalle elezioni politiche del 2022. FdI, infatti, otterrebbe il 27,7%, solo sette punti in più di quelli che andrebbero al Partito democratico. I dem si confermano infatti seconda forza politica nel Paese al 20,3%. Sul terzo gradino del podio delle forze politiche più apprezzate troviamo invece il Movimento Cinque Stelle al 15,9%.

Il quarto partito, secondo il sondaggio di Tecnè, è Forza Italia, che ha superato la Lega. Gli azzurri sono a un passo dalla doppia cifra, al 9,2%, mentre il Carroccio scende al 7,9%. Per quanto riguarda invece e forze politiche minori, Azione risulta al 4% così come l'Alleanza Verdi e Sinistra. Infine, Italia Viva è al 3,3%, appena sopra la soglia di sbarramento.

L'indagine di Tecnè analizza anche la situazione per quanto riguarda le coalizioni. Il centrodestra di FdI, Forza Italia e Lega è dato al 45,8%, con appena cinque punti di vantaggio sul campo largo di Pd, M5s e Avs, che avrebbe invece il 40,2% dei consensi.

Per quanto riguarda la fiducia nel governo, il 40% degli intervistati afferma di averne, contro il 53% che non ne ha. La fiducia in Giorgia Meloni è condivisa invece dal 43,8% degli intervistati, mentre il 50,5% afferma di non averne.