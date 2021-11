Sondaggi politici, il Partito Democratico è sempre primo con Fratelli d’Italia a un punto Il Partito Democratico è in testa anche nel sondaggio elettorale di Ipsos, seguito da Fratelli d’Italia e Lega. Il leader più gradito è Conte, Renzi è ultimo.

A cura di Tommaso Coluzzi

Il Partito Democratico è primo nelle intenzioni di voto degli italiani. Questo punto, ormai, sembra appurato. Tutti i sondaggi elettorali dei principali istituti demoscopici concordano sia su questo che sugli inseguitori. Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni è diventata la seconda forza, dopo una breve parentesi in testa. La Lega di Matteo Salvini, invece, è terza e in calo da mesi. Sostanzialmente dalla decisione di sostenere il governo guidato da Mario Draghi. Discorso simile per il Movimento 5 Stelle, che con la leadership di Giuseppe Conte sembrava essersi ritrovato, ma da diverse settimane è tornato a calare nei sondaggi. A confermare questo scenario politico, che ovviamente resta virtuale fino a che non si tornerà al voto, è anche il sondaggio realizzato da Ipsos e illustrato da Nando Pagnoncelli sul Corriere di oggi.

Pd primo, Fratelli d'Italia insegue e la Lega crolla

Il Partito Democratico, secondo il sondaggio di Ipsos, è in testa nelle intenzioni di voto con il 20,8%. A seguire c'è Fratelli d'Italia con il 19,8%, che stacca la Lega al 19,1%. Il Movimento 5 Stelle, invece, resta distante dai primi tre partiti e raccoglie il 15,5%. Forza Italia, invece, torna a crescere e sale all'8,5%. Tra i partiti più piccoli Azione di Carlo Calenda è al 2,3%, stessa percentuale raccolta da +Europa. A seguire c'è Italia Viva di Matteo Renzi al 2%, poi Sinistra Italiana di Nicola Fratoianni all'1,9% con Europa Verde che raccoglie altrettanto e infine Articolo 1 – Mdp del ministro Speranza allo 0,9%.

Tra i leader Conte è in testa seguito da Meloni e Speranza

La fiducia nel governo e nel presidente Draghi tornano a crescere, seppure di poco. L'esecutivo raccoglie il gradimento del 63% degli italiani, il presidente del Consiglio del 64%. Tra i leader politici, invece, il più alto nell'indice di gradimento è Giuseppe Conte con il 43% dei giudizi positivi, seguito da Giorgia Meloni con il 37%. Al terzo posto, a chiudere il podio, il ministro della Salute Speranza con il 34%. Quarti a pari merito al 31% ci sono Enrico Letta e Silvio Berlusconi (il primo il calo e in secondo in risalita). A seguire ci sono Matteo Salvini con il 30%, Giovanni Toti al 28% insieme a Emma Bonino e Carlo Calenda al 27%. Nicola Fratoianni è al 21%, poi ci sono Maurizio Lupi al 18% e Angelo Bonelli dei Verdi al 16%. Chiude, ancora una volta, Matteo Renzi, che raccoglie appena il 13%.