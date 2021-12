Sondaggi politici, il Partito democratico è il primo partito oltre il 20%: crolla la Lega Il Partito democratico è la prima forza politica nel Paese, davanti a Fratelli d’Italia a Lega. Il Carroccio si avvicina di più al Movimento Cinque Stelle che all’alleato del centrodestra che lo precede. Lo afferma il sondaggio Quorum / YouTrend.

A cura di Annalisa Girardi

Il Partito democratico è la prima forza politica nel Paese, davanti a Fratelli d'Italia a Lega. Proprio il Carroccio, secondo le stime di Quorum e YouTrend perde diversi consensi e si ferma a quasi tre punti di distanza dai democratici, rimanendo più vicino, invece, al Movimento Cinque Stelle. Questi i risultati, come anticipato, di un'indagine sulle intenzioni di voto condotta dall'istituto di ricerca Quorum / YouTrend realizzata per Sky Tg24. Vediamo quindi come si comporterebbero gli italiani se fossero chiamati oggi alle urne.

Come anticipato, in cima alla lista delle forza politiche ci sarebbe il Partito democratico. I dem sono al primo posto al 20,2% dei consensi, seguiti dallo schieramento sovranista della coalizione di centrodestra. Al secondo posto troviamo Fratelli d'Italia al 19,9%, quindi a pochissima distanza dal Pd. Più indietro, invece, la Lega, al terzo gradino del podio. Ci sono infatti quasi tre punti di distanza tra i dem e il Carroccio, che si ferma al 17,8%. Il partito di Matteo Salvini, di conseguenza, si porta anche di due punti sotto a quello di Giorgia Meloni.

Il partito più vicino alla Lega, quindi, diventa il Movimento Cinque Stelle al 15,8%. I Cinque Stelle confermano quindi il loro bacino attuale di consensi, circa dimezzato da quello con cui sono stati eletti nel 2018. Tra i maggiori partiti, infine, a chiudere la classifica troviamo Forza Italia al 7%.

La prima tra le forze politiche minori, invece, è Sinistra italiana – Articolo 1 – Mpd, che insieme totalizzano il 4,3%. Gli altri partiti sono tutti al di sotto della soglia di sbarramento fissata al 3%. Troviamo i Verdi al 2,8%, Italia Viva al 2,6%, Azione al 2,5% e +Europa al 2,1%. Infine, rimane elevato il livello di astensionismo nel nostro Paese, che si attesta al 36,3%.