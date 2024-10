video suggerito

Sondaggi politici, il centrodestra non ha mai avuto così tanti consensi dall’inizio del governo Meloni Il centrodestra arriva al 48,3% dei voti nei sondaggi politici, il risultato più alto registrato dall’inizio della legislatura nella Supermedia di Youtrend. È merito soprattutto di Fratelli d’Italia, che guadagna mezzo punto in due settimane e sfiora il 30%. Calano leggermente, invece, Lega e Forza Italia. Male il Pd e il resto dell’opposizione, si salva solo il Movimento 5 stelle. Ecco i risultati. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Luca Pons

La crescita continua di Fratelli d'Italia permette al centrodestra di raggiungere la vetta più alta di consensi dall'inizio della legislatura, almeno stando ai sondaggi politici. I partiti della maggioranza infatti raggiungono il 48,3% solamente grazie ai guadagni del partito di Giorgia Meloni, mentre gli altri alleati calano o crescono di poco. Per l'opposizione, invece, sono state due settimane complicate. Il Pd è in netto calo, e perdono anche Avs e i partiti di centro. Si ‘salva', con una lieve crescita, il Movimento 5 stelle. A riportarlo è la Supermedia di Youtrend per Agi, che tiene insieme i risultati dei principali sondaggi italiani.

Fratelli d'Italia vola al 29,7%, il massimo risultato da febbraio 2023. Il partito della presidente del Consiglio guadagna lo 0,5% in due settimane, e arriva così a sfiorare il 30% dei consensi. Questo è il ‘motore' principale del successo del centrodestra, in termini di preferenze. Tra gli altri partiti della maggioranza, infatti, l'unico che guadagna voti è Noi moderati, che sale dallo 0,9% all'1,1%.

Per il resto, Forza Italia scende al 9,3% perdendo lo 0,2% e la Lega cala all'8,2%. Al di là della perdita di voti, comunque contenuta, il dato conferma che al momento i forzisti hanno staccato piuttosto nettamente il Carroccio. Hanno più di un punto di vantaggio e sembrano quindi potersi considerare – come era già emerso, con un margine risicato, alle elezioni europee di giugno – il secondo partito del centrodestra. Per la Lega invece continua un periodo negativo.

Chi non viene da un periodo negativo, ma nelle ultime settimane ha subito un forte calo, è invece il Partito democratico: 22,9% dei voti, consensi sotto il 23% e una perdita dello 0,5% dall'ultima rilevazione. I dem di Elly Schlein sembrano affrontare una lenta discesa dopo il risultato positivo delle europee: al momento si trovano oltre un punto più in basso. Al contrario il Movimento 5 stelle, all'11,3% (+0,1%), sta lentamente risalendo dopo la forte delusione di non aver nemmeno raggiunto, per una manciata di voti, il 10% alle elezioni per il Parlamento Ue. Ora si trova quasi un punto e mezzo al di sopra.

Come detto, i risultati sono negativi per tutti gli altri partiti dell'opposizione. Con l'eccezione di +Europa, che resta stabile all'1,8%, tutti gli altri schieramenti perdono consensi, chi più e chi meno. È in lieve calo Alleanza Verdi-Sinistra, scesa al 6,6% (-0,1%), mentre è decisamente più pronunciato il ribasso di Azione di Carlo Calenda al 2,8% (-0,3%). Per Azione è la prima volta sotto la soglia del 3%, nella Supermedia, da quasi tre anni. Anche Italia viva di Matteo Renzi cede lo 0,2%, scendendo al 2,3%.