Sondaggi politici, il campo largo rimonta sulla destra: quanto sono distanti i partiti

Fratelli d’Italia è ancora primo con distacco, ma i risultati del centrosinistra ‘allargato’ permettono di guadagnare mezzo punto sulla coalizione di centrodestra. Che, così, è a meno di un punto di distacco. Ecco i risultati della rilevazione Emg, che non tiene ancora conto della separazione di Vannacci dalla Lega.

Si assottiglia la distanza tra il campo largo e il centrodestra. Con un leggero passo avanti delle opposizioni e un leggero passo indietro della maggioranza, ora il distacco è di meno di un punto percentuale. In questo scenario, potrebbero diventare anche più ‘pesanti' i voti che vanno al centro. Lo mostra il sondaggio politico di Emg per il Tg3, in cui Fratelli d'Italia è la prima forza del Paese. Cosa che però potrebbe non bastare, di fronte ai consensi di Pd, M5s, Avs, Italia viva e +Europa.

Fratelli d'Italia è al 28%, con un buon risultato che consente ai meloniani di restare ampiamente in testa alla classifica dei partiti. Il problema è che, allargando lo sguardo alla coalizione, gli altri due alleati portano un contributo relativamente ridotto. Forza Italia è all'8,6%, mentre la Lega all'8,4%.

Qui c'è un punto importante da chiarire: il sondaggio è stato effettuato prima che Roberto Vannacci lasciasse il Carroccio. Quindi, non tiene ancora conto delle possibili ripercussioni in termini di voti sul centrodestra. Fatto sta che la coalizione, considerando anche l'1,6% di Noi moderati, arriva al 46,6% dei voti complessivi. Un calo dello 0,2% rispetto all'ultima rilevazione. Non è certamente un crollo, anzi, ma potrebbe essere un segnale da non sottovalutare per gli esponenti della maggioranza.

Dall'altra parte, il Partito democratico è al 22,7%. Considerando che i democratici oscillano da tempo tra il 21% e il 22%, questa rilevazione può lasciare soddisfatti gli esponenti del partito. Come per FdI, però, è la coalizione nel suo complesso che conta.

E allora il Movimento 5 stelle al 12,5%, unito al 6,1% di Alleanza Verdi-Sinistra, porterebbe il centrosinistra ‘stretto' a diversi punti di distanza dalla maggioranza. Con il contributo delle forze centriste, gli schieramenti si avvicinano: Italia viva di Matteo Renzi prende il 2,7%, +Europa l'1,9%. Si parla del 45,9% dei voti in tutto per il campo largo. In crescita di tre decimi rispetto all'ultimo sondaggio.

Il distacco con il centrodestra, quindi, sarebbe di appena sette decimi. E questo prima di valutare l'impatto dell'addio di Vannacci sugli avversari. Le prime stime, ancora molto preliminari, suggeriscono che potrebbe ‘soffiare' fino a un punto a testa a FdI e Lega. Naturalmente, però, è presto per capire davvero se il partito dell'eurodeputato reggerà fino all'appuntamento con le urne.

Ci sono poi i partiti che si posizionano al di fuori dei due schieramenti, e che potrebbero anche giocare un ruolo decisivo in termini di consensi. Azione di Carlo Calenda è al 2,8%. Il Partito liberaldemocratico di Luigi Marattin, che con Calenda ha già detto di voler collaborare, è all'1,7%. Insieme raccolgono il 4,5% dei voti nazionali.

Negli ultimi giorni nel centrodestra, dopo l'uscita di Vannacci, si è fatta più forte la suggestione di un ‘allargamento' della coalizione, anche solo in termini ufficiosi, per includere anche Calenda. Non è ancora chiaro cosa ne pensi il diretto interessato, e comunque per il momento si parla solo di indiscrezioni e suggestioni. Resta da vedere cosa succederà nel prossimo anno che ci separa dalle elezioni.