Sondaggi politici, governo Meloni perde 5 punti di fiducia in un mese: per la prima volta sotto il 40% Nell’ultimo mese, secondo il sondaggio dell’Istituto Ixè, il Pd è cresciuto, guadagnando l’1,2%, mentre Fdi di Meloni ha perso lo 0,3%. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Cangemi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il governo Meloni ha perso 5 punti di fiducia nell'ultimo mese, scendendo per la prima volta sotto il 40%, poco sopra i livelli del Conte 2 due anni fa. È il dato che maggiormente colpisce nelle rilevazioni dell'Istituto Ixè – Intenzioni di voto.

Secondo il report, nel gradimento dei leader, scendono la premier Giorgia Meloni, sondata al 40%, (-3% rispetto a febbraio) e il segretario della Lega Matteo Salvini, che è al 33% (-3% in un mese). Stabile è invece il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte (32%), mentre risulta in lieve crescita la segretaria del Pd Elly Schlein (26%, +2% nell'ultimo mese). Tutti lontani, comunque, dal 55% di coloro che nel campione hanno espresso "molta" o "abbastanza" fiducia nell'ex presidente del Consiglio Mario Draghi.

A tre mesi dal voto per le Europee, secondo la rilevazione dell'Istituto Ixè, solo un italiano su due è intenzionato a recarsi alle urne. Gli orientamenti di voto evidenziano una crescita del centrosinistra, in particolare del Pd, dato al 20,2% (+1,2% rispetto a febbraio), e una leggera flessione del centrodestra: nel dettaglio, Fratelli d'Italia è al 27,8% (-0,3% in un mese) e Lega all'8,2% (-0,6%). In calo di mezzo punto anche il M5S, che secondo le intenzioni di voto rilevate è ora al 15,2% (a febbraio era al 15,8%) Forza Italia cresce invece di un punto decimale: è ora al 7,7%.

Guardando sempre al cosiddetto campo largo, Avs è in lieve crescita, al 4,7% (+0,4% rispetto al mese scorso). Mentre Azione di Calenda è in calo: se si andasse a votare oggi avrebbe il 3,2% (a febbraio aveva il 3,7%). E ancora, Italia viva di Renzi è passata in un mese dal 3 al 3,5% con una crescita di mezzo punto. Guadagna qualcosa anche +Europa, che passa dal una stima del 2,6% del mese di febbraio all'attuale 3,2%. A seguire c'è Per l'Italia (Paragone), ora all'1,5%, in calo dello 0,2%, e poi Noi Moderati, che scende all'1,3% (-0,1%).