Fratelli d'Italia continua a volare nei sondaggi. Giorgia Meloni scavalca il Partito democratico e si porta a soli tre punti di distanza dalla Lega di Matteo Salvini. Lo afferma un sondaggio di Euromedia Research che indaga le intenzioni di voto e la fiducia nel governo di Mario Draghi, ma non solo. Vediamo quindi nello specifico i risultati dell'indagine.

La Lega rimane la prima forza politica nel Paese, anche se ben lontana dai risultati ottenuti alle scorse elezioni europee. Questa settimana il partito di Matteo Salvini si ferma al 22%. E Fratelli d'Italia, che continua ad aumentare i propri consensi superando i dem, è vicinissimo al 19,1%. Nemmeno tre punti percentuali di distanza, quindi, tra gli alleati nel centrodestra. Scivola invece sul terzo gradino del podio il Partito democratico, che ottiene il 18,6% nel sondaggio.

In quarta posizione troviamo invece il Movimento Cinque Stelle al 15,1%, davanti a Forza Italia che totalizza invece il 6,3%. Tra le forze politiche minori spicca invece Azione al 3,5%, seguito da Articolo 1 al 2,5% e da Italia Viva al 2%. I livelli di fiducia nel governo di Mario Draghi sono invece quotati al 47,6%, mentre il consenso al presidente del Consiglio è al 57,7%.

Ma, come abbiamo anticipato, nel sondaggio si indaga anche altro. E cioè la gestione dei flussi migratori. Il 29,2% ritiene che nessun governo sia in realtà riuscito a portare risultati positivi per quanto riguarda questo tema, ma subito dopo, il 28% pensa che l'immigrazione sia stata affrontata meglio durante il Conte I, con Matteo Salvini al ministero dell'Interno. Secondo l'11,2%, invece, i risultati migliori si stanno ottenendo ora durante il governo Draghi con Luciana Lamorgese al Viminale. Per l'8,3%, ancora, la gestione più positiva era sempre quella operata dalla ministra Lamorgese, ma durante il Conte II. Infine, il 6,1% preferiva Marco Minniti agli Interni durante il governo Gentiloni e il 2% Angelino Alfano con l'esecutivo guidato da Matteo Renzi.