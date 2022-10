Sondaggi politici, Fratelli d’Italia sempre in testa: il Movimento 5 Stelle prova il sorpasso sul Pd L’ultimo sondaggio politico di Swg conferma Fratelli d’Italia in vetta nelle intenzioni di voto, mentre il Movimento 5 Stelle manca per un soffio il sorpasso sul Partito Democratico.

A cura di Tommaso Coluzzi

Le prossime elezioni sono molto lontane, visto che abbiamo votato il 25 settembre. Ma è già tornato il tempo di sondaggi politici, che sono fondamentali – per i partiti e per l'opinione pubblica – per farsi un'idea dell'andamento del consenso rispetto alle forze in campo. È un fatto – ad esempio – che Fratelli d'Italia sia ormai in maniera consolidata la prima forza politica del Paese, nonostante sembra aver raggiunto il picco massimo. Del dualismo con il Pd, invece, non è rimasta nemmeno l'ombra. I dem, in piena crisi, sono staccatissimi dalla vetta delle intenzioni di voto e rischiano di farsi sorpassare dagli ex (?) alleati grillini da un momento all'altro.

Nel sondaggio di Swg per il tg di La7, infatti, Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni è sempre il primo partito al 27,4%, nonostante una piccola flessione dello 0,1% rispetto alla settimana precedente. A seguire – ma forse ancora per poco – c'è il Partito Democratico del dimissionario Enrico Letta, che perde un altro mezzo punto e scivola al 17%. Non ne approfitta il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che a sua volta cala dello 0,3% e scende al 16,7%, mancando per un soffio il sorpasso sui dem.

Con Meloni e i suoi impegnati a divorare i punti percentuali, il resto del centrodestra è tutto sotto i dieci punti. La Lega di Matteo Salvini, ad esempio, guadagna lo 0,2% ma non va oltre l'8,5%. Si stabilizza anche il Terzo polo di Azione e Italia Viva: Carlo Calenda e Matteo Renzi salgono dello 0,1% e arrivano all'8,1%. Torna a crescere anche Forza Italia di Silvio Berlusconi: gli azzurri guadagnano un decimo di punto e passano al 7,5%.

Si cresce anche nella parte bassa della classifica: l'alleanza Verdi e Sinistra sale dello 0,3% e arriva al 4,1%, seguita da +Europa, che guadagna lo 0,2% e sale al 3,3%. Bene anche Italexit con Paragone, che guadagna un decimo di punto e torna al 2,5%. Chiude il sondaggio Unione Popolare, con un più 0,2% che vale l'1,1%.