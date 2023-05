Sondaggi politici, Fratelli d’Italia non si ferma più: c’è un abisso con Pd e Movimento 5 Stelle L’ultimo sondaggio politico di Swg conferma la crescita di Fratelli d’Italia, che torna a ridosso dei trenta punti percentuali e stacca Pd e Movimento 5 Stelle.

A cura di Tommaso Coluzzi

Fratelli d'Italia continua a essere padrone dei sondaggi politici. Il partito della presidente del Consiglio, dopo una leggera flessione durata qualche mese all'inizio del 2023, è tornato a crescere stabilmente, puntando nuovamente quota trenta punti nelle intenzioni di voto. Con le due principali opposizioni – anche perché la terza si è sostanzialmente sgretolata da sola – c'è un abisso che sembra impossibile colmare nel breve termine, anche perché il Pd ha esaurito l'effetto Schlein nel giro di un paio di mesi, mentre il Movimento 5 Stelle sembra ormai cristallizzato intorno ai 15 punti. Vediamo i dati completi nell'ultimo sondaggio di Swg per il Tg di La7.

Fratelli d'Italia vola, Pd e 5 Stelle crescono ma restano indietro

Nel sondaggio di Swg, il primo partito nelle intenzioni di voto è sempre Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. Per la presidente del Consiglio e i suoi arriva un nuovo passo avanti: più 0,3%, che si traduce in un 29,8% totale, a un passo dai trenta punti raggiunti alla fine del 2022. Cresce anche il Partito Democratico di Elly Schlein, ma non basta il più 0,2% raccolto nell'ultima settimana: i dem restano al 21,3%, a quasi nove punti da Meloni. Stesso discorso per il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che guadagna altrettanto ma non va oltre il 15,8%.

Crolla la Lega, bene Forza Italia e l'alleanza Verdi/Sinistra

La Lega di Matteo Salvini prende un nuovo colpo: meno 0,4% per il Carroccio, che cala all'8,6%. Cresce, allo stesso tempo, Forza Italia di Silvio Berlusconi: più 0,2% per il partito azzurro, che sale al 6,8%. Azione di Carlo Calenda si è riposizionato dov'era prima della federazione con Matteo Renzi: stabile al 4,1%. A seguire c'è l'alleanza Verdi e Sinistra, che guadagna lo 0,1% e risale al 3,4%. Italia Viva resta indietro e perde lo 0,1%, calando al 2,7%. Stabile +Europa al 2,4%, seguito da Per l'Italia con Paragone all'1,9% (più 0,1%) e Unione Popolare all'1,4% (meno 0,2%).