Sondaggi politici, Fratelli d’Italia non si ferma più: boom del Pd che punta il Movimento 5 Stelle L’ultima Supermedia dei sondaggi politici conferma la crescita inarrestabile di Fratelli d’Italia, intanto il Partito Democratico prova a rimontare sul Movimento 5 Stelle.

A cura di Tommaso Coluzzi

I sondaggi politici, anche questa settimana, confermano la crescita inarrestabile di Fratelli d'Italia. Il partito della presidente del Consiglio domina ormai da mesi nelle intenzioni di voto, e dopo una leggera flessione a gennaio è tornato ad accumulare un ulteriore distacco – ormai abissale – nei confronti di opposizioni e alleati di governo. Anche perché, nel frattempo, i due principali partiti di opposizione continuano un testa a testa fatto di sorpassi e rimonte. Il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico restano quasi appaiati a quota diciassette punti, con i dem che – forse per effetto delle primarie che si terranno domenica – accorciano le distanze con gli ex alleati grillini. Vediamo la Supermedia di Agi e Youtrend di questa settimana.

Vola Fratelli d'Italia, il Pd rimonta sui 5 Stelle

Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni è sempre in testa nelle intenzioni di voto. Secondo la Supermedia, il partito della presidente del Consiglio guadagna un altro 0,4% in due settimane e torna al 29,9%. Cala il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che dopo aver superato il Partito Democratico del dimissionario Enrico Letta – alla sua ultima settimana da segretario – perde lo 0,4% e scivola al 17,3%. Il Pd tallona gli ex alleati grillini, con un più 0,7% che vale il 16,9% e la distanza minima da molti mesi a questa parte.

Lega e Forza Italia crescono, male il Terzo polo

La Lega di Matteo Salvini è tornata a crescere e conferma un trend positivo: più 0,4% e risale all'8,9%, pur molto distante dai numeri a cui il Carroccio è stato abituato negli ultimi anni. A seguire c'è sempre il Terzo polo, ma Azione e Italia Viva sono ancora in calo – meno 0,3% – e passano al 7,4%. A provare la rimonta sul polo di centro è Forza Italia di Silvio Berlusconi, che con un più 0,1% passa al 7,1%. Chiudono l'alleanza Verdi e Sinistra al 3,4% (meno 0,2%), +Europa al 2,4% (meno 0,4%), Italexit all'1,9% (meno 0,4%), Unione Popolare all'1,6% (meno 0,1%)e Noi Moderati stabile all'1,0%.