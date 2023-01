Sondaggi politici, Fratelli d’Italia non si ferma più: bene i 5 Stelle mentre il Pd crolla L’ultimo sondaggio politico vede ancora una volta Fratelli d’Italia in testa nelle intenzioni di voto e sopratutto ancora in crescita. Dietro ci sono 5 Stelle e Pd, che insieme valgono quanto il partito di Meloni.

A cura di Tommaso Coluzzi

Fratelli d'Italia non si ferma più. Il partito di Giorgia Meloni continua a dominare nei sondaggi politici e finisce per doppiare i principali avversari dell'opposizione. Anzi, calcolatrice alla mano la presidente del Consiglio e i suoi sarebbero vicini a superare persino le percentuali di Movimento 5 Stelle e Partito Democratico messe insieme. Secondo l'ultima rilevazione di Tecnè per l'Agenzia Dire, infatti, non solo Fratelli d'Italia è ancora in crescita, ma aumenta ancora una volta il suo distacco. E intanto la rimonta grillina sembra essersi definitivamente arenata, mentre il Pd non riesce a fermare il crollo nei sondaggi che va avanti da mesi. Vediamo le percentuali partito per partito.

Giorgia Meloni vola nei sondaggi, malissimo il Pd

Il primo partito nelle intenzioni di voto è sempre Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che segna un più 0,2% in un mese e vola al 31,0%, stabilendo l'ennesimo nuovo record. Dietro al partito della presidente del Consiglio che un vuoto enorme, che porta direttamente al Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, seconda forza del Paese con il 17,6% frutto di un più 0,1%. Va molto male, invece, al Partito Democratico di Enrico Letta, che perde mezzo punto in quattro settimane e scivola al 15,2%. I due partiti, ex alleati, valgono insieme la percentuale di Fratelli d'Italia.

Lega in rimonta, pari tra Forza Italia e Terzo polo

Sotto ai dieci punti percentuali c'è in testa la Lega di Matteo Salvini, che riesce a recuperare uno 0,2% e risalire al 9,0%. Tra Forza Italia e il Terzo polo di Azione e Italia Viva, invece, è ufficialmente testa a testa: entrambi sono al 7,6%, frutto di un più 0,2% per il partito di Silvio Berlusconi e di un più 0,1% per la federazione tra Calenda e Renzi. Chiudono le intenzioni di voto nel sondaggio Monitor Italia l'alleanza Verdi e Sinistra al 3,5% (più 0,1%), +Europa al 2,5% (meno 0,1%) e Italexit all'1,8% (meno 0,1%).