Sondaggi politici, Fratelli d'Italia è sempre più vicino al 30%: bene anche M5s che recupera terreno FdI si avvicina al 30%, mentre il Pd scende sotto il 23%. In lieve calo anche Lega e Forza Italia, anche se gli azzurri restano avanti. Bene il M5d che recupera oltre mezzo punto e vola all'11,5%. Ecco che cos'è emerso nell'ultimo sondaggio Supermedia.

A cura di Giulia Casula

Fratelli d'Italia è sempre più vicino al 30%, mentre il Partito democratico perde qualcosa e scende sotto il 23%. In lieve calo anche Lega e Forza Italia, anche se gli azzurri restano avanti. Segno positivo per il Movimento 5 Stelle che recupera oltre mezzo punto e vola all'11,5%. Vediamo nel dettaglio come vanno i consensi dei partiti secondo l'ultimo sondaggio di Supermedia.

Quali partiti vanno meglio e quali vanno peggio nei sondaggi

Il trend per Fratelli d'Italia è ormai noto. In crescita da ormai due anni, il partito di Giorgia Meloni continua a guadagnare consensi e ad oggi, con un +0,2% nell'ultima settimana, è dato al 29,6%. Ormai la soglia del 30% appare vicina per FdI, che dalle elezioni politiche del 2022, ha conquistato più di 3 punti.

Nella classifica dei partiti, Fratelli d'Italia è primo, seguito a circa sette punti di distanza dal Partito democratico, prima forza dell'opposizione. Questa settimana il partito di Elly Schlein ha perso quasi mezzo punto (0,4%), scendendo al 22,8%, ma rimanendo comunque sulle percentuali consolidate dai dem dopo la crescita registrata nell'ultimo anno.

Risultato positivo per il Movimento 5 Stelle che negli ultimi mesi ha recuperato terreno, dopo la batosta della tornata elettorale europea. Ora il partito di Giuseppe Conte sale all'11,5%, grazie all'oltre mezzo punto raccolto nell'ultima settimana.

Tornando al centrodestra invece, sia Forza Italia che la Lega registrano un calo dello 0,1%, ma per il momento gli azzurri risultano in testa con il 9,2% contro l'8,4% del Carroccio.

Per quanto riguarda gli altri partiti, Alleanza Verdi-Sinistra resta stabile al 6,4%, mentre sia Azione che Italia Viva calano, rispettivamente dello 0,4% e dello 0,2%. Ora il partito di Carlo Calenda raccoglie il 2,9% delle preferenze, mentre quello di Matteo Renzi il 2,3. In fondo alla classifica si collocano +Europa, fermo all'1,8%, e Noi Moderati, all'1,0%.

Chi va meglio tra il centrodestra e il centrosinistra

Secondo la Supermedia Coalizioni, a prima vista il centrodestra risulta in netto vantaggio sul centrosinistra. Complessivamente i partiti di destra raccolgono il 48,2%, con un aumento dello 0,1% nell'ultima settimana, mentre il centrosinistra, in calo di mezzo punto, si ferma al 31%.

In realtà, il dato esclude dai partiti di sinistra il Movimento 5 stelle, che da solo vale l'11,5% e sommato alle percentuali di Pd, Avs e +Europa, porta al 42,5% il consenso del centrosinistra. Da questo conteggio, inoltre, restano fuori Azione e Italia Viva ricompresi all'interno del Terzo Polo che è dato al 5,2%, in calo dello 0,6%.

Se invece, si volesse pesare il gradimento di tutto il campolargo, inclusi renziani e calendiani, ecco che il consenso della coalizione di sinistra salirebbe al 47,7% e il vantaggio del centrodestra risulterebbe più contenuto.