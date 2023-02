Sondaggi politici, Fratelli d’Italia di Meloni sfiora il 30%: il Centrodestra unito vale il 46,8% Secondo l’ultimo sondaggio di Euromedia Research, pubblicato da Porta a Porta, crescono Fdi, Pd, Lega e Forza Italia.

A cura di Annalisa Cangemi

L'ultimo sondaggio effettuato da Euromedia Research lo scorso 21 febbraio, e diffuso da pubblicato da Porta a Porta, conferma la posizione di Fratelli d'Italia, saldamente primo partito secondo le intenzioni di voto.

Il partito di Giorgia Meloni continua a crescere, un impulso che arriva ancora dalle elezioni regionali in Lombardia e Lazio, vinte dal centrodestra: Fratelli d'Italia se si votasse oggi avrebbe il 29,6% (+0,5 dall'ultimo sondaggio del 24 gennaio scorso). Anche il Partito Democratico è in salita, probabilmente per via dell'effetto traino delle primarie dem, per le quali si voterà ai gazebo il prossimo 26 febbraio: il Pd è al 17,5% (guadagnando lo 0,3% rispetto al 24 gennaio scorso).

Il M5S di Giuseppe Conte si colloca in terza posizione con il 16,9%, perdendo lo 0,1%. La Lega è sempre il secondo partito della coalizione: guadagna mezzo punto, raggiungendo il 9%. Al quarto posto troviamo Azione-Italia Viva, all'8,1% (-0,5%). Forza Italia risulta al quinto posto, in crescita con il 7,7% (+0,1). Alleanza Verdi e Sinistra sale al 3%, guadagnando lo 0,4%, mentre +Europa è stabile al 2,4%. Scende Per l'Italia con Paragone al 2,1% (-0,4%). Posizione stabile per Noi Moderati allo 0,5%.

Gli indecisi o astenuti si attestano al 32,4%. L'indagine ha calcolato anche il valore complessivo degli schieramenti: il Centrodestra (FdI, Lega, Fi, Noi Moderati) raggiungerebbe il 46,8%, mentre il Centrosinistra (Pd, Avs e +Europa) sarebbe al 22,9%.

Le primarie del Pd: Bonaccini in testa con il 48,2%

Per quanto riguarda la sfida per la segreteria del Pd, il 48,2% del campione totale è per Stefano Bonaccini. Tra i soli elettori del Pd la percentuale sale al 55,1%. Il 13,5% del totale voterebbe invece per Elly Schlein. Tra gli elettori del Pd la percentuale è del 21,2%. Gli indecisi, che non sanno ancora come comportarsi ai gazebo domenica prossima, sono rispettivamente il 38,3% e il 23,7%.