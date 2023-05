Sondaggi politici, Fratelli d’Italia cresce ancora verso i 30 punti mentre il Pd cala Nell’ultimo sondaggio politico di Proger Index torna a crescere Fratelli d’Italia, che sfiora i 30 punti. Male il Pd in calo, mentre risale il Movimento 5 Stelle.

A cura di Tommaso Coluzzi

Nei sondaggi politici continua a non esserci storia. Il primo partito resta Fratelli d'Italia, che dopo qualche mese di flessione – soprattutto da gennaio in poi – è tornato a crescere stabilmente nelle rilevazioni degli istituti demoscopici. Lo conferma anche l'ultimo sondaggio di Proger Index per la trasmissione Piazza Pulita, che registra anche un calo del Partito Democratico. Esaurito l'effetto Schlein, per i dem non è ancora il tempo di guardarsi le spalle, dove il Movimento 5 Stelle prova a risalire, ma l'aggancio al partito di Meloni al momento resta molto difficile da ipotizzare. La Lega è stabile, mentre calano Forza Italia e Azione. Bene l'alleanza Verdi e Sinistra e Italia Viva.

Fratelli d'Italia sempre più solo in vetta, male il Pd con i 5 Stelle che crescono

Il podio del sondaggio di Proger Index è sempre lo stesso, ormai da mesi. Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni detiene il primato indiscusso dalle elezioni dello scorso settembre, ma torna anche a crescere sensibilmente: più 0,4% in una settimana per la presidente del Consiglio e i suoi, che salgono al 29,5%. Il Partito Democratico di Elly Schlein, invece, cala dello 0,2%, scivolando al 20,6% e soprattutto a quasi nove punti dal principale partito di governo. L'altra opposizione, quella del Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, recupera lo 0,1% e risale al 15,7%. Per i grillini, al momento, resta ancora ampio il margine per raggiungere gli ex alleati dem.

Stabile la Lega, calano Forza Italia e Azione: risale l'alleanza Verdi e Sinistra

La Lega di Matteo Salvini è stabile al 9,0%, ma non riesce a tornare in doppia cifra dalle ultime rilevazioni precedenti alle elezioni politiche, in cui ha raccolto l'8,8%. Male Forza Italia di Silvio Berlusconi, che perde lo 0,1% e passa al 6,6%. Azione di Carlo Calenda perde lo 0,2% e cala al 4,2%, mentre l'alleanza Verdi e Sinistra torna a crescere dello 0,2% e sale al 3,3%. Italia Viva di Matteo Renzi recupera lo 0,1% e sale al 2,7%, mentre +Europa resta stabile al 2,5%. Cala Per l'Italia con Paragone, meno 0,1% e chiude all'1,9%.