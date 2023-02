Sondaggi politici, Fratelli d’Italia cresce ancora: bene anche Pd, M5s e Lega Fratelli d’Italia continua a crescere nei sondaggi. Ecco cosa emerge nell’ultima rilevazione di Swg, pubblicata nel giorno della vittoria del centrodestra in Lazio e Lombardia.

A cura di Annalisa Girardi

Fratelli d'Italia continua a crescere nei sondaggi politici elettorali. Nel giorno in cui si chiude il voto per le elezioni regionali in Lazio e Lombardia, che confermano la vittoria del centrodestra trainata dal partito di Giorgia Meloni, la rilevazione di Swg per il telegiornale di La7 mette nero su bianco un ulteriore aumento dei consensi per FdI, che nell'ultima settimana ha guadagnato quasi mezzo punto percentuale, consolidando il divario con tutte le altre forze politiche. Anche Movimento Cinque Stelle e Partito democratico crescono, ma rimangono comunque oltre dieci punti dietro FdI.

Vediamo nello specifico cosa dicono le intenzioni di voto. Al primo posto, nella classifica delle forze politiche redatta da Swg, troviamo Fratelli d'Italia, con il 31% dei consensi, in crescita di 0,4 punti percentuali rispetto a sette giorni fa. Dall'ultima rilevazione è salito anche l'apprezzamento degli elettori per il Movimento Cinque Stelle, che passa dal 17,5% di lunedì 6 febbraio al 17,7% attuale. Bene anche il Partito democratico, che guadagna un +0,3% e sale al 15,1%.

Nell'ultima settimana anche la Lega ha aumentato i consensi a suo favore: il Carroccio è infatti passato dall'8,7% all'8,9%, ottenendo 0,2 punti percentuali in più rispetto a una settimana fa. Perde consensi, invece, il Terzo polo di Azione e Italia Viva, che scende al 7,8%, lo 0,3% in meno di lunedì scorso. Stesso discorso per Forza Italia, che perde esattamente la stessa percentuale e crolla al 6,1%.

Tra le forze politiche minori, l'unica che riuscirebbe a entrare in Parlamento se gli italiani fossero chiamati alle urne oggi è l'alleanza di Verdi e Sinistra, che nel sondaggio Swg si piazza al 3,6%. Tutti gli altri schieramenti non superano la soglia di sbarramento del 3%. L'indagine rileva comunque un 38% (cifra in crescita di un punto percentuale in una sola settimana) di indecisi che non si vuole esprimere.