Sondaggi politici, Fratelli d’Italia cala ancora ma resta in testa: risale il Movimento 5 Stelle Nell’ultima Supermedia dei sondaggi politici Fratelli d’Italia continua a calare nelle intenzioni di voto, mentre il Movimento 5 Stelle cresce ancora e il Pd resta stabile. Male Lega e Azione/Italia Viva.

A cura di Tommaso Coluzzi

La flessione di Fratelli d'Italia nei sondaggi politici prosegue anche questa settimana. Il partito guidato da Giorgia Meloni sta attraversando il primo periodo di perdita di consenso dopo la volata elettorale e successiva al voto del 25 settembre. Una cavalcata che ha portato la presidente del Consiglio e i suoi oltre i trenta punti percentuali, un record mai visto prima dal partito. Ora, come per certi versi è normale che sia, Fratelli d'Italia si sta lentamente stabilizzando intorno ai ventinove punti, mantenendo comunque un distacco importante dalle opposizioni. Tutti questi dati vengono confermati dalla Supermedia di Agi e Youtrend di questa settimana, che tiene conto dei sondaggi politici dei più importanti istituti demoscopici italiani.

Male Meloni mentre Conte rimonta, Pd fermo

Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni è sempre in testa, in questo caso con il 29,4% di media, ma allo stesso modo è nuovamente in calo, questa volta dello 0,2%. Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, intanto, continua a crescere nei sondaggi: più 0,4% di media questa settimana per i grillini, che risalgono al 17,9%. A seguire c'è il Partito Democratico di Enrico Letta, in cerca di un nuovo segretario che sarà votato alle primarie alla fine del mese: nel frattempo l'emorragia di consenso sembra essersi parzialmente arrestata, con i dem che smettono di calare e restano stabili al 15,8%.

Cala la Lega, risalgono Verdi e Sinistra

La Lega di Matteo Salvini perde lo 0,2% e scende all'8,7%, ma non ne approfitta il Terzo polo di Azione e Italia Viva: anche Calenda e Renzi sono in calo dello 0,1% e scivolano al 7,9%. Subito dietro resta stabile al 7,0% Forza Italia di Silvio Berlusconi, mentre è in crescita dello 0,3% l'alleanza Verdi e Sinistra, che risale al 3,4%. Chiudono +Europa al 2,5% (meno 0,1%), Italexit al 2,1% (meno 0,2%), Unione Popolare all'1,3% (meno 0,1%) e Noi Moderati all'1,1% (meno 0,1%).