Sondaggi politici: dopo il Quirinale il Partito Democratico è sempre in testa, la Lega sprofonda La Supermedia di questa settimana – la prima dopo la rielezione del Presidente Mattarella – vede ancora il Partito Democratico in testa nei sondaggi politici. Fratelli d’Italia insegue, mentre la Lega crolla.

A cura di Tommaso Coluzzi

L'elezione del Presidente della Repubblica non ha cambiato l'ordine dei partiti nei sondaggi politici, ma ci sono diverse tendenze importanti da registrare. Il Partito Democratico è sempre abbondantemente in testa, seguito da Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. La Lega, scivolata in terza posizione da tempo, è crollata verticalmente nell'ultima settimana. È impossibile non pensare che sia in qualche modo collegato alla pessima partita giocata da Salvini, cominciata pretendendo un capo dello Stato di centrodestra e finita appoggiando il Mattarella bis. Dalle retrovie, intanto, risalgono anche partiti come Italia Viva e Sinistra Italiana. La Supermedia di Agi e Youtrend mostra queste tendenze, ma vediamo i numeri nel dettaglio.

Partito Democratico primo, Fratelli d'Italia insegue e la Lega crolla

Secondo la Supermedia, che tiene conto dei sondaggi dei maggiori istituti demoscopici, il Partito Democratico è ancora in testa nelle intenzioni di voto. I dem di Enrico Letta perdono uno 0,1% e restano a quota 21,0%, ampiamente sopra i venti punti. A inseguire c'è Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che perde altrettanto e scende al 19,8%. Intanto, però, la Lega di Matteo Salvini crolla completamente: per il Carroccio si registra un meno 1,0%, che comporta una stima del 17,6%. In pratica meno di quanto ottenuto alle politiche del 2018. Molto distante il Movimento 5 Stelle, sprofondato ormai da tempo e in preda a una crisi di leadership interna. I grillini, però, risalgono dello 0,3% e arrivano al 14,5%.

Boom di Italia Viva, Verdi e Sinistra Italiana mentre cala Forza Italia

Sotto quota dieci punti resta stabile Forza Italia di Silvio Berlusconi, che perde lo 0,3% ma si ferma all'8,0%. La federazione tra Azione di Carlo Calenda e +Europa perde lo 0,1% e scende al 4,7%. A seguire c'è Italia Viva di Matteo Renzi, che segna un più 0,7% e risale al 2,8%. Poi troviamo i Verdi al 2,5%, con un più 0,6%, Sinistra Italiana di Nicola Fratoianni al 2,2%, con un più 0,6%. Chiude le intenzioni di voto Articolo 1 / Mdp del ministro Speranza, che segna un più 0,2% e risale al 2,0%.