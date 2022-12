Sondaggi politici, dalle elezioni Fratelli d’Italia è cresciuto di oltre 3 punti: il Pd ne ha persi 2 Negli ultimi tre mesi Fratelli d’Italia è cresciuto di oltre tre punti percentuali, mentre il Partito democratico ha continuato a perdere consensi. Ecco cosa emerge dall’ultimo sondaggio di Emg Different.

A cura di Annalisa Girardi

A tre mesi dalle elezioni dello scorso 25 settembre, che hanno portato Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, Fratelli d'Italia è cresciuto di oltre tre punti percentuali. Lo certifica anche l'ultimo sondaggio dell'Osservatorio Emg Different. Dall'indagine, oltre alla crescita di FdI, emerge anche la risalita del Movimento Cinque Stelle e, al contrario, il tondo del Partito democratico, che negli ultimi mesi ha perso circa due punti percentuali. Ma vediamo nello specifico cosa dicono le intenzioni di voto e come si esprimerebbero gli elettori se fossero chiamati oggi alle urne.

Come abbiamo visto, Fratelli d'Italia non solo rimane saldamente il primo partito, ma cresce anche nei sondaggi. Il partito di Meloni, che aveva toccato il 26% il giorno delle elezioni, arriva ora al 29,2 confermando il trend positivo e rinsaldando la distanza con le altre forze politiche.

Al secondo posto, infatti, troviamo il Movimento Cinque Stelle che, pur registrando anche lui una netta crescita negli ultimi mesi rimane di oltre dieci punti sotto Fratelli d'Italia. I pentastellati sono infatti passati dal 15,4% all'attuale 17,3%. Al contrario, il Partito democratico continua nella sua discesa: i consensi dei dem sono passati dal 19,1% al 16,8%, certificando un tonfo negli ultimi mesi di oltre due punti percentuali.

Resta invece pressoché stabile la Lega. Dall'8,8% di settembre all'8,9% attuale. Lo stesso discorso vale anche per il Terzo polo di Azione e Italia Viva, che si ferma al 7,5%. In calo, invece, Forza Italia, che passa dall'8,1% ottenuto il 25 settembre al 6,7% certificato dall'ultimo sondaggio di Emg Different. Delle forze politiche minori, l'alleanza di Sinistra e Verdi è l'unica ad attestarsi (come già accaduto tre mesi fa) oltre la soglia di sbarramento del 3%: precisamente, Verdi e Sinistra arrivano al 3,2%.