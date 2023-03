Sondaggi politici, crollano i consensi per Meloni e il suo governo mentre il Pd guadagna terreno L’approvazione verso Giorgia Meloni è scesa di quasi 3 punti percentuali dal mese scorso, Fratelli d’Italia ha perso lo 0,5% ma resta il primo partito in Italia. Anche il consenso per Elly Schlein ha smesso di crescere, ma il Partito democratico guadagna voti. Lo rileva l’ultimo sondaggio di Euromedia research.

A cura di Luca Pons

Il governo Meloni nel mese di marzo ha perso l'approvazione del 2,2% degli italiani ed è sceso al 35,5% . La presidente del Consiglio stessa è calata di quasi tre punti in questa graduatoria, arrivando al 37,9%. Lo mostrano i dati raccolti dal nuovo sondaggio politico di Euromedia Research per La Stampa, illustrati da Alessandra Ghisleri.

Nelle ultime settimane il governo e Meloni sono stati impegnati su diversi fronti: dalla gestione della strage di migranti a Cutro avvenuta a fine febbraio, alla nuova riforma fiscale dai contorni non ancora del tutto chiari che però ha aperto ad alcuni tipi di evasione, al recente decreto Bollette con cui sono stati ripristinati gli oneri di sistema per le bollette della luce – ed è stato inserito un altro condono penale per gli evasori.

Fratelli d'Italia e il centrodestra perdono punti, anche il M5s cala

Questo si è riflesso in parte anche nei risultati elettorali del sondaggio. Fratelli d'Italia ha perso lo 0,5% pur restando il primo partito nel Paese, e lo stesso hanno fatto la Lega di Matteo Salvini e Forza Italia. Non è un caso, forse, che secondo lo stesso sondaggio di Euromedia quasi la metà degli italiani – il 48,8% – dica di vedere dei malumori e delle tensioni all’interno del governo e nell'alleanza di centrodestra.

Al contrario, il Partito democratico ha continuato il suo trend in crescita ed è arrivato al 20,5% dei consensi, con un leggero rialzo dello 0,2%. C'è un forte calo per il Movimento 5 stelle (-1,3%), mentre guadagnano pochi decimi percentuali il Terzo polo di Azione e Italia viva e anche l'Alleanza Verdi-Sinistra.

Cresce il Pd ma i consensi per Elly Schlein si sono fermati

Se il Pd continua la sua rincorsa e accorcia il distacco da Fratelli d'Italia, però, la segretaria Elly Schlein vede un leggero calo nei consensi dopo l'exploit seguito alla vittoria delle primarie. Nella settimana dell'elezione – dal 21 al 28 febbraio – la sua popolarità era cresciuta dal 21,6% al 28,4%.

Al contrario, nell'ultimo mese c'è stato una sorta di assestamento: con un calo di 2,2 punti percentuali, oggi la leader dem si attesta al 26,2%. Il periodo di ‘luna di miele‘ con gli elettori sembra già concluso, e ora la segretaria dovrà mostrare concretamente il cambiamento del partito che ha promesso durante la sua campagna elettorale.

A indirizzarla potrebbe esserci anche la lista di priorità dichiarata dagli italiani. Secondo quanto rilevato da Euromedia, ai primi posti tra le preoccupazioni della popolazione ci sono ancora l'aumento dei prezzi (48,6% degli intervistati) e le tasse (24,8%). Nell'ultimo mese, però, ha ripreso importanza la questione migranti e in generale la gestione dell'immigrazione (26,2%), che era al fondo della classifica a febbraio. Anche la gestione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, su cui lo stesso governo ha ammesso che alcuni interventi non verrano realizzati, ha guadagnato posizioni: è salita al 13,7%, e con il passare dei mesi è probabile che la questione Pnrr diventerà sempre più centrale.